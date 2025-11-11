Language
    'वंदे भारत' से 126 यात्री पहले दिन बनारस से करेंगे सफर, 103 चेयरकार में और एक्जीक्यूटिव क्लास में 23 लोगों ने आरक्षित कराईं सीटें

    By Anup Kumar Agrahari Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:44 AM (IST)

    वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले दिन 126 यात्रियों ने टिकट बुक कराए। चेयरकार में 103 और एक्जीक्यूटिव क्लास में 23 सीटें आरक्षित हुईं। रेलवे ने चेयरकार का किराया 1400 रुपये और एक्जीक्यूटिव क्लास का 2470 रुपये रखा है। यह ट्रेन बनारस से सुबह 5.10 बजे चलकर विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा और महोबा स्टेशनों पर रुकेगी। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने इसे तीर्थ यात्रियों के लिए वरदान बताया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बहुचर्चित बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस में पहले दिन मंगलवार को यात्रा के लिए 126 लोगों ने टिकट आरक्षित कराया है। चेयरकार श्रेणी में 103 और एक्जीक्यूटिव श्रेणी में 23 सीटें आरक्षित हुई। रविवार की रात से गाड़ी संख्या- 26506 वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी।

    रेलवे ने खजुराहो तक के लिए चेयरकार का किराया 1400 व एक्जीक्यूटिव क्लास का 2470 रुपये रखा है। वाराणसी को खजुराहो से जोड़ने वाली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन का आधिकारिक शेड्यूल जारी होने के बाद टिकट की खिड़की पर बुकिंग शुरू हो गई। इस ट्रेन की चेयरकार श्रेणी में मौजूद 478 बर्थ में 103 बुक हुए। वहीं, एग्जीक्यूटिव श्रेणी के 52 बर्थ में 23 सीटें बुक हुई।

    नई ट्रेन में यात्रा को यादगार बनाने के उद्देश्य से लोगों का उत्साह टिकट की खिड़कियों पर दिखा। बता दें कि बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन बनारस से सुबह 5.10 बजे प्रस्थान करेगी। कैंट स्टेशन बिना ठहराव के यह ट्रेन से रवाना हो जाएगी। मार्ग में विंध्याचल स्टेशन, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा स्टेशन व महोबा स्टेशन पर ठहराव होगा।

    डीआरएम ने टीमवर्क के लिए जताया आभार

    बनारस स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की सफलता के लिए डीआरएम आशीष जैन ने रेल अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई दी। सोमवार को बैठक के दौरान उन्होंने कर्मचारियों, अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बनारस रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन से कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री ने भी की है।

    वरदान साबित होगी बनारस-खजुराहो वंदेभारत

    आयुष व खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डा. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ बिहार चुनाव प्रचार बंद होने के बाद रविवार को काशी पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बनारस-खजुराहो जैसी ट्रेन को रवाना करने पर काशी की जनता की तरफ से आभार व्यक्त किया। कहा कि यह ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। डा. दयालु ने कहा कि यह ट्रेन भगवान शिव की नगरी काशी को भगवान श्रीराम के वनवास स्थल चित्रकूट से जोड़ेगी।

     

