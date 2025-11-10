Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में दालमंडी व‍िवाद बढ़ा, एक ओर प्रशासन ने बुलाई जेसीबी तो दूसरी ओर लोगों का उमड़ पड़ा हुजूम

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें बुलाईं, जिसके विरोध में स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई। इससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई अवैध निर्माणों को हटाने के लिए है, जबकि निवासियों का आरोप है कि उन्हें बिना सूचना के परेशान किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां भीड़ एकत्रित होने लगी और विवाद बढ़ता गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी में मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर देर शाम विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब वीडीए ने मकान मालिक अन्नान अहमद के खिलाफ नक्शा पास न होने के कारण कार्रवाई का निर्णय लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिन सिंह, वीडीए के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा और एडीएम आलोक वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। नई सड़क क्षेत्र में एक ओर भारी भीड़ जमा हो गई तो दूसरी ओर पुलिस फोर्स को भी तैनात क‍िया गया है। 

    जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां भीड़ एकत्रित होने लगी और विवाद बढ़ता गया। सुरक्षा कारणों से भारी पुलिस बल को बुलाया गया और प्रशासन ने नई सड़क पर जेसीबी भी मंगवाई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

    स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई अव्यवस्थित और बिना पूर्व सूचना के की गई, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

    इस विवाद ने दालमंडी क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है और स्थानीय प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन को स्थानीय निवासियों के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

    दालमंडी में मकानों के ध्वस्तीकरण के मामले ने न केवल विवाद को जन्म दिया है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। हालांक‍ि व‍िवाद रात में बढ़ने की वजह से प्रशासन भी अत‍िर‍िक्‍त सतर्कता बरत रहा है। 