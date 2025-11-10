जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी में मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर देर शाम विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब वीडीए ने मकान मालिक अन्नान अहमद के खिलाफ नक्शा पास न होने के कारण कार्रवाई का निर्णय लिया।

इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिन सिंह, वीडीए के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा और एडीएम आलोक वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। नई सड़क क्षेत्र में एक ओर भारी भीड़ जमा हो गई तो दूसरी ओर पुलिस फोर्स को भी तैनात क‍िया गया है।

जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहां भीड़ एकत्रित होने लगी और विवाद बढ़ता गया। सुरक्षा कारणों से भारी पुलिस बल को बुलाया गया और प्रशासन ने नई सड़क पर जेसीबी भी मंगवाई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई अव्यवस्थित और बिना पूर्व सूचना के की गई, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

इस विवाद ने दालमंडी क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है और स्थानीय प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन को स्थानीय निवासियों के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।