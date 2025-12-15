Varanasi News: जगमग होंगे शहर के मंदिर और गंगा घाट, 10 करोड़ की लागत से लगाई जाएंगी फसाड लाइटें

जेपी पांडेय, जागरण वाराणसी। काशी में लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या और उनकी सुविधा को लेकर शहर के प्रमुख मंदिर व घाटों पर फसाड लाइट लगाई जाएंगी। पर्यटन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगाते हुए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं।

साथ ही और प्रमुख स्थलों को शामिल करने को कहा है जिससे पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। शासन ने पर्यटन विभाग को एजेंसी तय करने के साथ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है जिससे जल्द से जल्द काम शुरू कराया जा सके।

फसाड लाइट ऐसी लगाई जाए जो मंदिर और गंगा घाट स्थल पहुंचने पर कुछ अलग दिखाई दे और पहचान भी हो। पर्यटकों की सुविधा को लेकर प्रमुख मंदिरों और गंगा घाटों के पास कई करोड़ रुपये में सौंदर्यीकरण कराए गए हैं।

उसका लाभ भी पर्यटकों को मिल रहा है। कई मंदिरों और गंगा घाटों पर हुए विकास कार्य का रात में पर्यटकों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। वहां अंधेरा होने से पर्यटकों को परेशानी होती है या पर्यटक जाने में संकोच करते हैं।

कुछ पर्यटकों ने इसकी पर्यटन विभाग से शिकायत भी की थी। इसके अलावा पर्यटन विभाग ने एक निजी एजेंसी से सर्वे भी कराया था। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के पर्यटन विकास योजना में प्रस्ताव बनाकर भेजा था।

स्ट्रीट लाइट पुरानी होने के साथ खराब हो गई हैं। अलग-अलग मॉडल के स्ट्रीट लाइट होने से अच्छा नहीं लगता है। योजना के तहत एक डिजाइन की लाइट लगाई जाएंगी। अंधेरा होने से पर्यटकों के साथ छिनैती, छेड़छाड़ या कोई दुर्घटना हो सकती है।



यहां लगाई जाएंगी फसाड लाइट