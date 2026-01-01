वाराणसी में मंदिर के दानपात्र से चोरी करने वाला आभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना भेलपुर पुलिस ने मंदिर के दानपात्र से चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस उपायुक्त भेलूपुर और प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर के नेतृत्व में यह सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मनोज कुमार कनौजिया है, जो प्रेम कनौजिया का पुत्र है। उसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और वह बी 32/21, साकेतनगर, थाना लंका वाराणसी का निवासी है। मनोज को 01 जनवरी 2026 को साकेत नगर पार्क नम्बर 1 से हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मनोज कुमार कनौजिया का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें कई मामले शामिल हैं। पुलिस ने अभियुक्त के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिसमें 04 मध्यम साइज के गिलास, दो छोटे साइज के गिलास, एक पैकेट में छोटी प्लेट और छोटी मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति, एक सांप लगा हुआ अरघा, 10 बड़ा लोटिया, 10 मध्यम साइज का लोटिया, 13 छोटी साइज की लोटिया और 5750 रुपये नगद शामिल हैं।