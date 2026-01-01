Language
    वाराणसी में मंदिर के दानपात्र से चोरी करने वाला आभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:16 PM (IST)

    वाराणसी पुलिस ने मंदिर के दानपात्र से चोरी करने वाले अभियुक्त मनोज कुमार कनौजिया को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अपराधों की रोकथाम अभियान के तहत की ग ...और पढ़ें

     भेलूपुर पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और बताया क‍ि सीसीटीवी फुटेज से आरोप‍ि‍त तलाश ल‍िया गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना भेलपुर पुलिस ने मंदिर के दानपात्र से चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस उपायुक्त भेलूपुर और प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर के नेतृत्व में यह सफलता प्राप्त हुई।

    गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मनोज कुमार कनौजिया है, जो प्रेम कनौजिया का पुत्र है। उसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और वह बी 32/21, साकेतनगर, थाना लंका वाराणसी का निवासी है। मनोज को 01 जनवरी 2026 को साकेत नगर पार्क नम्बर 1 से हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

    मनोज कुमार कनौजिया का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें कई मामले शामिल हैं। पुलिस ने अभियुक्त के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिसमें 04 मध्यम साइज के गिलास, दो छोटे साइज के गिलास, एक पैकेट में छोटी प्लेट और छोटी मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति, एक सांप लगा हुआ अरघा, 10 बड़ा लोटिया, 10 मध्यम साइज का लोटिया, 13 छोटी साइज की लोटिया और 5750 रुपये नगद शामिल हैं।

    गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी, विकास मिश्र, रोहित त्रिपाठी, मनोज कुमार राजपूत, हिमांशु मिश्रा, उप निरीक्षक श्यामसुंदर, सुनील यादव और सूरज कुमार शामिल हैं। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की कार्रवाई से समाज में सुरक्षा का माहौल बनेगा और अपराधियों में भय का संचार होगा। 