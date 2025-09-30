वाराणसी के करपात्री धाम में विश्व शांति के लिए श्री विद्या महायज्ञ का समापन

वाराणसी के केदारघाट स्थित श्री करपात्री धाम में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का पूर्णाहुति दिवस संपन्न हुआ। तीन दिनों तक 1 हज़ार से अधिक महिलाओं और श्रद्धालुओं ने श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों का 1 करोड़ बार पाठ किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने देश के विकास और विश्व शांति के लिए माता ललिता से प्रार्थना की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाराणसी केदारघाट स्थित श्री करपात्री धाम में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में देश के प्रगति,विश्व शांति और ग़रीब कल्याण के ध्येय से श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का पूर्णाहुति दिवस संपन्न हुआ। पूरे विधि विधान से माता ललिता जी का पूजन कर महायज्ञ प्रारंभ हुआ।

प्रतिदिन 1 हज़ार से अधिक सुहासिनी महिलायें और श्रद्धालु श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों को तीन दिनों तक 1 करोड़ बार पढ़कर सिंदूर से अर्चन किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के द्वारा अब तक देश के 28 प्रमुख शहरों में श्री विद्या महायज्ञ का आयोजन किया जा चुका है। महायज्ञ के पूर्णाहुति दिवस के पूर्ण होने तक 1 करोड़ बार अर्चन ही चुका है।

स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की देश के विकास की गति और बढ़े इसके लिए माता ललिता देवी से विशेष प्रार्थना है। माता से आकांक्षा है की हमारा देश विश्वगुरु बने।स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की आने वाला समय हमारे देश का ही है।स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की सनातन धर्म हमारी ताक़त है।स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की जो व्यक्ति धर्म के साथ रहेगा वह न्याय पथ पर आगे चलेगा।

श्री करपात्री धाम केदारघाट के महंत स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने कहा की माता ललिता के आशीर्वाद से भारत विश्व का नेतृत्व करेगा।स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा की सनातन धर्म विश्व का मूल है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा की माँ भारती के वैभव के वृद्धि हेतु हम समर्पित भाव से काम करते रहेंगे।श्री सिंह ने कहा की हम धर्म ध्वज के साथ राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ को संपन्न कराने हेतु प्रयासरत हैं।