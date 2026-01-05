जाड़ ने कंपाया हांड़ : सोमवार को रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन, जान लें मौसम विभाग का जारी अलर्ट
नए साल पर वाराणसी में भीषण ठंड पड़ी, सोमवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान 6.5°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4°C कम था। पछुआ हवाओं और को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम नए साल पर सोमवार को कहीं अधिक तल्ख नजर आया। सोमवार को जाड़ ने जो हांड़ कंपाया वह हर उम्र को समझ में आ गया। सुबह इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। तापमान में कमी रही तो पछुआ हवाओं ने शरीर को कुछ इस कदर बेधा कि मौसम लोगों को सताता हुआ नजर आने लगा।
मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें किसी प्रकार का बदलाव सोमवार को नहीं किया गया है। मौसम विभाग के जारी अलर्ट के अनुसार आठ जनवरी तक मौसम का रुख तल्ख रहेगा। न्यूनतम पारा 6.5 डिग्री सीजन में सबसे कम जा पहुंचने की वजह से सुबह गलन का व्यापक असर भी लोगों को नजर आया।
सोमवार की सुबह गलन भरी हवाओं के बीच कोहरा वाला बना रहा। दिन चढ़ा तो कुछ राहत तो मिली लेकिन दोपहर 12 बजे तक आसमान साफ नहीं हो सका। वातावरण में गलन का जोर रहा तो सुबह बाहर निकलने वाले भी कांपते और अपने हाथ को अलाव पर सेंकते नजर आए।
मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही मौसम का रुख तल्ख बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रभावी हुआ तो गलन का और भी प्रकोप बढ़ेगा। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार दोपहर में आसमान कुछ देर के लिए साफ हो सकता है।
बीते चौबीस घटों में अधिकतम तापमान 15.9°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 5.0 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान सीजन में सबसे कम 6.5°C डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम रहा। आर्द्रता इस दौरान न्यूनतम 84% और अधिकतम 92% दर्ज की गई।
मौसम में सुबह कोहरे का प्रकोप बना रहा तो दिन चढ़ने पर कोहरे के असर में कमी भी आई। हालांकि कोहरे में कमी के साथ ही गलन में भी कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार आठ जनवरी तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।