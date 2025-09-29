वाराणसी में रोपवे का गोंडोला गिरने की इंटरनेट मीडिया पर फैलाई झूठी खबर, दो पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी में रोपवे के गोंडोला गिरने की झूठी खबर इंटरनेट पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की। पुलिस ने डॉ. शीतल यादव और अशोक डनोडा के एक्स अकाउंट को आरोपी बनाया है जिन्होंने भाजपा नेता के घायल होने की भ्रामक सूचना फैलाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रोपवे की शुरुआत वाराणसी में अगले साल से होनी है और उससे पहले ट्रायल और सुरक्षा जांच का दौर चल रहा है। इसी बीच इंटरनेट मीड‍िया पर रोपवे के गोंडोला के ग‍िरने की फर्जी खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ गया।

इस बाबत डा. शीतल यादव और अशोक डनोडा के ‘एक्स’ एकाउंट को पुलिस ने आरोपित बनाया है। बताया गया क‍ि भाजपा नेता के घायल होने की भ्रामक सूचना वायरल हुई थी। इस बाबत दारोगा की तहरीर पर पुल‍िस ने मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर रोपवे का गंडोला गिरने की झूठी सूचना इंटरनेट मीडिया के जरिए दो लोगों ने फैलाई। सिगरा पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही डा. शीतल यादव और अशोक डनोडा के ‘एक्स’ एकाउंट को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज जांच शुरू कर दी। रोडवेज पुलिस चौकी प्रभारी पुष्कर दुबे की तहरीर पर कानूनी कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार एक्स हैंडल के जरिए पहले अशोक डनोडा नामक व्यक्ति के ‘एक्स’ अकाउंट से भ्रामक सूचना प्रसारित की गई। प्रसारित सूचना में बताया गया कि बनारस में मोदी जी का चार किलोमीटर का रोपवे आठ सौ करोड़ रुपये की लागत से बना। उद्घाटन होते ही गंडोला टूटकर नीचे गिरा। जिसमें सवार भाजपा नेता भी गिर पड़ा।

सिगरा पुलिस ने इसके बाबत बताया कि यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। प्रसारित वीडियो का संबंध छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर से है। इस भ्रामक सूचना से आम जनमानस में भय व्याप्त है।