बेवक्त, बेवजह वाराणसी शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे बड़े वाहन, जारी किया गया एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दुर्घटना की वजह बन रहे बड़े वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नियम सख्त किया है। अब बेवक्त, बेवजह कोई भी बड़ा वाहन शहर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उन्हें नो इंट्री का पालन सख्ती से करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा के अनुसार गैस सिलेंडर लदा ट्रक, हाइड्रा, हाइवा, डंफर, जेसीबी, क्रेन व अन्य भारी वाहन को शहर में प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को नो इंट्री का पालन करना होगा। रात नौ बजे सुबह नौ बजे तक ही शहर की सड़कों पर चल सकेेंगे। विशेष परिस्थिति में वाहन को आने के लिए एडीसीपी ट्रैफिक से अनुमति लेनी होगी।

सावधान रहकर करें सुरक्षित यात्रा, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

सर्दी और कोहरे के मौसम में सुरक्षित यात्रा के ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। धुंध की वजह से दृश्यता में कमी और फिसलन जैसी स्थिति के कारण सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है।