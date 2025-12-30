जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। मंगलवार को सीजन का सबसे कम तापमान सात ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया। इसकी वजह से सुबह से ही गलन का दौर वातावरण में बना रहा। हालांक‍ि गलन का असर होने के बाद सुबह 11 बजे के बाद आसमान साफ होना शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद धूप ख‍िलने के बाद लोग धूप भी सेंकने न‍िकले। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार अब गलन और कोहरे का दौर कुछ द‍ि‍नों तक बना रह सकता है।

मौसम व‍िभाग ने 31 द‍िसंबर के ल‍िए घने कोहरे का अलर्ट जारी क‍िया है। मौसम का रुख साफ होने के बाद अब कोहरे का असर बनने की उम्‍मीद बढ़ी है। माना जा रहा है क‍ि अब जल्‍द ही कोहरा और घना होकर दुश्‍वार‍ियां दे सकता है। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि 1 जनवरी को लेकर कोई अलर्ट तो नहीं जारी क‍िया है लेक‍िन मौसम का रुख बदलाव का बना होने पर मौसमी रुख तल्‍ख हो सकता है। दूसरी ओर पहाड़ों का असर मैदानी क्षेत्रों में लगातार आ रहा है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने के बाद मौसम का रुख गलन भरा बना हुआ है।