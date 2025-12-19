Varanasi News: शनिवार से राजघाट पुल पर चलेंगे केवल पैदल यात्री और दो पहिया वाहन, ये है वजह
वाराणसी में राजघाट पुल पर शनिवार से केवल पैदल यात्रियों और दो पहिया वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। आज इसका ट्रायल किया जाएगा। पुल की मरम्मत के कारण यह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। राजघाट पुल की मरम्मत के कारण नमो घाट से पड़ाव चौराहे तथा पड़ाव चौराहे से नमोघाट तक केवल पैदल और दो पहिया वाहनों के संचालन की ही अनुमति रहेगी।
तीन व चार पहिया वाहनों के साथ अन्य वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह व्यवस्था शनिवार से 13 जनवरी तक लागू रहेगी। इस दौरान स्कूल बसों को निर्धारित समय तक चलने की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को इस व्यवस्था का ट्रायल दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक किया जाएगा।
एडीसीपी अंशुमान मिश्रा के अनुसार स्कूल बसों का संचालन नमो घाट से पड़ाव की ओर सुबह नौ बजे से सुबह दस बजे तक तक और पड़ाव से नमोघाट की तरफ दोपहर में डेढ़ बजे से ढाई बजे तक स्कूल बसें चल सकेंगी।
रामनगर की ओर से ऑटो, ई-रिक्शा, चार पहिया, एंबुलेंस, स्कूल बसों का आवागमन सामने घाट पुल से होगा। इस दौरान ट्रॉमा सेंटर चौराहे तथा मालवीय चौराहे पर अधिक दबाव होने के करण विश्वसुंदरी पुल और डाफी टोल प्लाजा के बीच में पड़ने वाले लौटूबीर अंडर पास पर जर्सी बैरियर लगाया जाएगा। इससे बीएचयू, ट्रॉमा सेंटर आने वाले मरीजों को जाम से निजात मिल सकेगी।
चंदौली से वाराणसी तथा वाराणसी से चंदौली की तरफ आने-जाने वाले हल्के व भारी मालवाहक, बसें रामनगर चौराहे से टेंगरामोड़, विश्वसुंदरी पुल, डाफी टोल प्लाजा होते हुए अमरा अखरी व मोहन सराय तथा चंदौली, पंचपेडवा रिंगरोड होते हुए शहर में आएंगे-जाएंगे।
स्कूली बसों के संचालन के दौरान यातायात सर्किल प्रभारी कोतवाली धनंजय सिंह, रामनगर सर्किल प्रभारी पंकज तिवारी, लंका सर्किल प्रभारी कृष्ण प्रताप यादव मौके पर उपस्थित रहकर यातायात का संचालन कराएंगे।
