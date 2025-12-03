वाराणसी में 10 दिन तक रोज चार घंटे बिजली गुल रहेगी, NH-120 पर चौड़ीकरण के लिए पोल शिफ्टिंग शुरू

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया राज्य मार्ग (एसएच-120) के 11.18 किमी हिस्से को सर्विस लेन सहित छह लेन व चार लेन में चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्य में रास्ते में आ रहे बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर बाधा बन रहे हैं।

