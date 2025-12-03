Language
    वाराणसी में 10 दिन तक रोज चार घंटे बिजली गुल रहेगी, NH-120 पर चौड़ीकरण के लिए पोल शिफ्टिंग शुरू

    By Shivam Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    वाराणसी में मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया राज्य मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के चलते 3 से 12 दिसंबर 2025 तक 10 दिनों के लिए बिजली कटौती होगी। लोक निर

    मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया राज्य मार्ग में सड़क चौड़ीकरण का हो रहा काम। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मोहनसराय-दीनदयाल उपाध्याय नगर-चकिया राज्य मार्ग (एसएच-120) के 11.18 किमी हिस्से को सर्विस लेन सहित छह लेन व चार लेन में चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्य में रास्ते में आ रहे बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर बाधा बन रहे हैं।

    इन्हें हटाने-शिफ्ट करने के लिए लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को पत्र लिखकर तीन दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक लगातार 10 दिन शटडाउन मांगा है।

    हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक 11 केवी महेशपुर डीपीएच, महेशपुर-कोटवां और मढौली फीडर पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान महेशपुर, कोटवां, मढौली, चकिया और आसपास के दर्जनों मोहल्लों व गांवों में दिन के समय बिजली गुल रहेगी।

    लोक निर्माण विभाग ने जिलाधिकारी और ट्रैफिक पुलिस को भी पत्र भेजकर शटडाउन के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का अनुरोध किया है।

    यह भी पढ़ें- Varanasi Weather Today: पछुआ के प्रभाव से घटने लगा तापमान, बढ़ने लगी ठंड; IMD ने किया अलर्ट

    ठेकेदार कंपनी मेसर्स सीएस इन्फ्राकंस्ट्रक्शन इस काम को कर रही है। निवासियों से अपील की गई है कि इस अवधि में जरूरी काम निपटा लें और इन्वर्टर-जेनरेटर की व्यवस्था रखें।