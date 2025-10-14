Language
    वाराणसी में अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने को पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरे, तीन पर मुकदमा दर्ज

    By Rakesh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:50 AM (IST)

    वाराणसी में जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। मैदागिन चौराहे पर अतिक्रमण हटवाया गया और गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक पैदल गश्त की गई। कमच्छा मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तीन सवारी और बिना नंबर प्लेट की बाइक के खिलाफ भी कार्रवाई की।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में जाम पर अंकुश के जितने इलाज किए जा रहे, जाम उतना ही पांव पसारता जा रहा है। सोमवार को पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरे तो चेतगंज थाना अंतर्गत लहुराबीर में अपनी गाड़ी खड़ी कर पैदल भ्रमण पर निकल पड़े तो पिपलानी कटरा, मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा, मैदागिन व गोदौलिया क्षेत्रों का भ्रमण किए।

    मैदागिन चौराहे पर अवैध अतिक्रमण हटवाकर यातायात को सुचारु करने के लिए निर्देश दिए। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक पैदल गश्त कर फुटपाथों से अतिक्रमण हटवाए। कमच्छा से नीमामाई मार्ग पर रोड पर अतिक्रमण किए विशाल सोनकर और संजय सोनकर के खिलाफ रेवड़ी तालाब पुलिस चौकी प्रभारी शिवम श्रीवास्तव ने केस दर्ज कराया।

    चेतगंज में इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ल ने अमित चौरसिया के खिलाफ केस दर्ज कराया। कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए तीनों ही आरोपित फुटपाथ पर दुकान सजाए थे। शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद विजय व संजय सड़क पर फल दुकान लगाने से बाज नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई की गई।

    उधर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर तीन सवारी, बिना नंबर प्लेट की बाइक, काली फिल्म तथा जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त काशी गौरव बंशवाल, एडीसीपी सरवणन टी., ईशान सोनी आदि पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।