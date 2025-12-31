जागरण संवाददाता, वाराणसी। वर्ष 2026 के पहले दिन, जब हर कोई नए संकल्प लेने में व्यस्त है, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी अपने पांच महत्वपूर्ण संकल्पों की घोषणा की है। इनमें सबसे प्रमुख है, अपराध के पीछे छिपे माफिया को समाप्त करना। उन्होंने बताया कि गो तस्करी, मादक तस्करी और आपराधिक गिरोहों पर तो पुलिस का शिकंजा कसता है, लेकिन छोटे-बड़े अपराधों के पीछे छिपा माफिया अक्सर बच निकलता है। यह माफिया नव युवकों को बरगलाकर नए अपराधों को जन्म देता है, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है।

पुलिस कमिश्नर ने अपने संकल्पों को प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध किया है। पहले संकल्प के तहत, उनका उद्देश्य छोटे-बड़े अपराधों के पीछे छिपे माफिया को खत्म करना है। इसके बाद, उन्होंने आधी आबादी को सुरक्षित माहौल देने के लिए सतत प्रयास करने का संकल्प लिया है। तीसरे संकल्प में गंगा नदी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने की बात की गई है। चौथे संकल्प के तहत, वाराणसी को अतिक्रमण मुक्त बनाकर सुगम यातायात सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में, शहर से गांव तक की गतिविधियों की निगरानी के लिए दो लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का संकल्प लिया गया है।

कमिश्नर अग्रवाल ने कहा कि इन संकल्पों के माध्यम से वे न केवल अपराध को नियंत्रित करेंगे, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि जब तक माफिया का सफाया नहीं होगा, तब तक अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना संभव नहीं है।

पुलिस कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी टीम इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और समाज में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं।

इस प्रकार, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अपने संकल्पों के माध्यम से एक सुरक्षित और अपराध मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाने का आश्वासन दिया है। उनका यह प्रयास निश्चित रूप से वाराणसी के नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा।