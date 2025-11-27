Language
    वाराणसी में पटनवां से सिंधिताली मार्ग अब होगा सीसी रोड, 36 करोड़ का प्रस्ताव

    By Vikas Ojha Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    वाराणसी में पटनवां से सिंधिताली मार्ग को सीसी रोड बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस सड़क के बनने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जिससे विकास को गति मिलेगी।

    Hero Image

    मंडलायुक्त ने रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-वन और फेज-दो में होने वाले कार्यों की समीक्षा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने उद्योग बंधु की बैठक में यूपीसीडा द्वारा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-वन और फेज-दो में जर्जर सड़क, नाली, सीसी ड्रेन, सड़क अपग्रेडेशन, फुटपाथ, ट्रक पार्किंग निर्माण की जानकारी ली। बताया गया कि कुल 12 किलोमीटर के ड्रैनेज में 10 किलोमीटर बन चुका है। ट्रक के लिए पार्किंग बन रही है।

    पटनवां से सिंधिताली मार्ग पर सीसी रोड निर्माण के लिए 36 करोड़ की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा को रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में सप्ताह में दो दिन बैठने को कहा।

    मंडलायुक्त ने क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा पूर्व के निर्णयों के अनुपालन नहीं किए जाने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट मीटर खराब होने की शिकायत, फेज-1 के खराब सीटीपीटी के संबंध में विद्युत विभाग से नाराजगी जाहिर की। कहा, एक सप्ताह में ठीक कराया जाए।

    कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कमिश्नर ने सबसे पहले विद्युत विभाग द्वारा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में 33/11 केवी नए सब-स्टेशन की स्थापना की प्रगति की जानकारी ली। जमीन की पैमाइश पूरी न होने पर तहसीलदार को तत्काल कार्य पूरा कराने को कहा।

    इसके बाद उद्यमियों पर पेनाल्टी स्वरूप अतिरिक्त बिल भारित करने के संबंध में विद्युत विभाग को उद्यमियों के साथ बैठकर निष्कर्ष निकालने के लिए निर्देशित किया। बिल को 50 प्रतिशत करने की बात पर मंडलायुक्त ने एक कमेटी बनाकर निर्णय लेने को कहा।