वाराणसी में पटनवां से सिंधिताली मार्ग अब होगा सीसी रोड, 36 करोड़ का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने उद्योग बंधु की बैठक में यूपीसीडा द्वारा रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-वन और फेज-दो में जर्जर सड़क, नाली, सीसी ड्रेन, सड़क अपग्रेडेशन, फुटपाथ, ट्रक पार्किंग निर्माण की जानकारी ली। बताया गया कि कुल 12 किलोमीटर के ड्रैनेज में 10 किलोमीटर बन चुका है। ट्रक के लिए पार्किंग बन रही है।

पटनवां से सिंधिताली मार्ग पर सीसी रोड निर्माण के लिए 36 करोड़ की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा को रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में सप्ताह में दो दिन बैठने को कहा। मंडलायुक्त ने क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा पूर्व के निर्णयों के अनुपालन नहीं किए जाने पर एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट मीटर खराब होने की शिकायत, फेज-1 के खराब सीटीपीटी के संबंध में विद्युत विभाग से नाराजगी जाहिर की। कहा, एक सप्ताह में ठीक कराया जाए।