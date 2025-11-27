Varanasi Weather Today: कंपकपाहट के साथ हो सकती दिसंबर की शुरुआत, दो दिन बढ़ने के बाद स्थिर हो फिर गिरने लगेगा पारा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। तीन दिनों तक गिरे तापमान ने प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने तथा उत्तर-पश्चिम से आ रही पछ़आ के कमजाेर पड़ने से बुधवार को फिर करवट ले लिया। तापमान में पूर्वानुमान के पूर्व ही हल्की वृद्धि आरंभ हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मानना है कि यह वृद्धि का यह क्रम भी बस दो-तीन दिन ही चल सकता है, इसके बाद इसमें भी स्थिरता आ जाएगी और संभव है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इधर पहुंचे और तापमान फिर गिरे और थोड़ी कंपकंपाहट बढ़ जाए।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तापमान में पुन: शुरू होने वाली क्रमिक बढ़ोतरी के साथ ही भोर के समय कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा पड़ते रहने की संभावना है जो सुबह होते ही छंट जाएगा।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान था कि तापमान में गिरावट का यह क्रम गुरुवार या शुक्रवार से थम जाएगा और फिर स्थिर होने के बाद दो दिनों तक बढ़ेगा लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बनारस में इसमें बुधवार को ही हल्की वृद्धि शुरू हाेने के संकेत मिल गए। सुबह से अच्छी धूप खिलने के कारण बाबतपुर क्षेत्र में तो अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहां न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की मामूली कमी हुई और वह सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

इधर बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर न्यनूतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता में भी बीते 24 घंटो में तीन प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

18 दिन बीते मलदहिया छोड़ नहीं सुधरी अधिकांश शहर की हवा

पूरे शहर की हवा बीते 18 दिनों से लगातार येलो लेवल में बनी हुई है। हवा का लगातार मध्यम स्तर में होना सांस रोगियों के लिए तकलीफदेह साबित हो रहा है। ठंड बढ़ने के चलते एक्युआइ में सुधार नहीं हो रहा है। बुधवार को भी शहर का औसत एक्युआइ 108 रहा।