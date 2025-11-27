Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varanasi Weather Today: कंपकपाहट के साथ हो सकती दिसंबर की शुरुआत, दो दिन बढ़ने के बाद स्थिर हो फिर गिरने लगेगा पारा

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:36 AM (IST)

    वाराणसी में मौसम ने करवट ली है, तापमान में हल्की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, यह वृद्धि दो-तीन दिन ही रहेगी, फिर पश्चिमी विक्षोभ से तापमान गिरेगा। सुबह कोहरा छाया रहेगा। शहर की हवा अभी भी मध्यम स्तर पर है, जिससे सांस रोगियों को तकलीफ हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ठ़ंड बढ़ने के साथ ही साइबेरियन पंक्षियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।- उत्तम राय चौधरी

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। तीन दिनों तक गिरे तापमान ने प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने तथा उत्तर-पश्चिम से आ रही पछ़आ के कमजाेर पड़ने से बुधवार को फिर करवट ले लिया। तापमान में पूर्वानुमान के पूर्व ही हल्की वृद्धि आरंभ हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मानना है कि यह वृद्धि का यह क्रम भी बस दो-तीन दिन ही चल सकता है, इसके बाद इसमें भी स्थिरता आ जाएगी और संभव है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इधर पहुंचे और तापमान फिर गिरे और थोड़ी कंपकंपाहट बढ़ जाए।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तापमान में पुन: शुरू होने वाली क्रमिक बढ़ोतरी के साथ ही भोर के समय कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा पड़ते रहने की संभावना है जो सुबह होते ही छंट जाएगा।

    मौसम विज्ञानियों का अनुमान था कि तापमान में गिरावट का यह क्रम गुरुवार या शुक्रवार से थम जाएगा और फिर स्थिर होने के बाद दो दिनों तक बढ़ेगा लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बनारस में इसमें बुधवार को ही हल्की वृद्धि शुरू हाेने के संकेत मिल गए। सुबह से अच्छी धूप खिलने के कारण बाबतपुर क्षेत्र में तो अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहां न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की मामूली कमी हुई और वह सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

    इधर बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर न्यनूतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई और यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता में भी बीते 24 घंटो में तीन प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

    यह भी पढ़ें- वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी का निर्णय, दनियालपुर में पांच बीघा में बनेगा आधुनिक पशु आश्रय स्थल

    बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार तक एक पश्चिमी विक्षोभ का हल्का प्रभाव इस क्षेत्र में पहुंच सकता है जो दो दिनों में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा सकता है। इसके पश्चात एक के बाद एक और भी विक्षोभ पहुंचने की संभावना है, इससे उम्मीद है कि दिसंबर की शुरुआत से प्रथम सप्ताह में ठंढ धीरे-धीरे बढ़ेगी।

    18 दिन बीते मलदहिया छोड़ नहीं सुधरी अधिकांश शहर की हवा
    पूरे शहर की हवा बीते 18 दिनों से लगातार येलो लेवल में बनी हुई है। हवा का लगातार मध्यम स्तर में होना सांस रोगियों के लिए तकलीफदेह साबित हो रहा है। ठंड बढ़ने के चलते एक्युआइ में सुधार नहीं हो रहा है। बुधवार को भी शहर का औसत एक्युआइ 108 रहा।

    हवा में पीएम 10 व पीएम 2.5 कणों की मात्रा प्रभावी बनी रही। जबकि मलदहिया की हवा दो दिनों से ग्रीन जोन में पहुंची है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित अन्य तीनों क्षेत्रों भेलूपुर, अर्दली बाजार और बीएचयू क्षेत्र में हवा अभी भी येलो लेवल में यानी मध्यम स्तर में बनी हुई है।