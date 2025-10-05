वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में मदरसा शिक्षक दानिश रजा की हत्या के आरोप में पत्नी रूबीना गिरफ्तार। रूबीना ने पति पर प्रताड़ना और संपत्ति विवाद का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया है। मृतक की बहन ने रूबीना पर संपत्ति के लिए हत्या का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा थानांतर्गत बादशाहबाग क्षेत्र में 45 वर्षीय मदरसा शिक्षक दानिश रजा की हत्यारोपित पत्नी रूबीना को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना में प्रयुक्त मसाला कूटने वाला खल का बट्टा घर के गलियारे में कबाड़ से बरामद हुआ।

मृतक की बहन अंदलीब जहरा ने अपनी भाभी पर संपत्ति हड़पने की नीयत से सुनियोजित तरीके से हत्या करने और चरित्र हीनता के आरोप लगाए। रूबीन पत्नी की हत्या के बाद उसके शव पर फूट-फूट कर रोई। पुलिस को हत्यारोपित रूबीना ने बताया कि उसके ससुराल का माहौल ठीक नहीं था। वर्ष 2014 में शादी के बाद से ही उससे सुसराली ईर्ष्या करने लगे थे। शराबी पति दानिश रजा भी प्रताड़ित करता था। दोस्तों की बातों में आकर गलत कृत्य के लिए दबाव बनाता था। आरोप लगाया कि दानिश अपने नाबालिग बच्चों से अमानवीय व्यवहार करता था।

धमकी से सहमी रूबीना ने पति पर कई वार रूबीना ने बताया कि दो अक्टूबर की देर रात घटना से पहले वह घरवालों के सोने की प्रतीक्षा की। पहली मंजिल पर दरवाजे को बंद किया और अपने दोनों बच्चों को नीचे के कमरे में सुला दिया। उसके बाद आगे कमरे में सो रहे दानिश के पास पहुंची तो दंपती में विवाद हुआ तो रूबीना ने दानिश के सिर पर लोहे के खल बट्टे से प्रहार कर घायल दानिश ने हत्या की धमकी दी, जिसके बाद उसने सिर पर ही कई प्रहार कर पति को मार डाला।