    आउटसोर्सिंग-संव‍िदा पर काम कर रहे इन कर्मचार‍ियों को CM योगी का तोहफा, वाल्मीकि जयंती से पहले कर दी ये बड़ी घोषणा

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:32 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सफाई कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने घोषणा की कि संविदा और आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे सफाईकर्मियों का मानदेय अब सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा जो 16 से 20 हजार रुपये होगा। सफाईकर्मियों के परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिए जाएंगे।

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को संविदा व आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने घोषणा की है कि इन सफाईकर्मियों का 16 से 20 हजार रुपये मानदेय अब सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

    सरोजा पैलेस में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई अब किसी सफाईकर्मी का शोषण नहीं कर सकेगा। सबके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सफाईकर्मियों की चिंता सरकार स्वयं कर रही है। सफाईकर्मियों व उनके परिवार को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को वर्तमान में 11 हजार रुपये मिलते हैं।

    पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के 75 दिवसीय वार्ड प्रवास के समापन अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दिन-रात सफाई में जुटे कर्मचारियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं था। आखिरकार प्रदेश के मुखिया उनके बीच स्वयं उपस्थिति होकर सम्मानित करने वाले थे। दोपहर लगभग एक बजे योगी जैसे ही पहुंचे, सफाई कर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

    सीएम ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान करने वाले स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया और स्वच्छता किट वितरित की। उन्होंने सफाईकर्मियों पर पुष्पवर्षा भी की। कहा कि सात अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भगवान वाल्मीकि भारत की ऋषि परंपरा, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। वह हम सभी के रोम-रोम और श्वांस-श्वांस में भगवान राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। वह विश्व के पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदिकवि भी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मित्र नीलम, रानी देवी, रूपा, नीलम, मालती, प्रियांशु, दीपक कुमार, शतरुद्र, टिंकू, सूरज भारतीय को अंगवस्त्रम, सेफ्टी किट एवं मिष्ठान आदि देकर सम्मानित किया। प्रसाद स्वरूप भोजन बांटा।

