जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को संविदा व आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने घोषणा की है कि इन सफाईकर्मियों का 16 से 20 हजार रुपये मानदेय अब सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

सरोजा पैलेस में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई अब किसी सफाईकर्मी का शोषण नहीं कर सकेगा। सबके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सफाईकर्मियों की चिंता सरकार स्वयं कर रही है। सफाईकर्मियों व उनके परिवार को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को वर्तमान में 11 हजार रुपये मिलते हैं।

पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के 75 दिवसीय वार्ड प्रवास के समापन अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दिन-रात सफाई में जुटे कर्मचारियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं था। आखिरकार प्रदेश के मुखिया उनके बीच स्वयं उपस्थिति होकर सम्मानित करने वाले थे। दोपहर लगभग एक बजे योगी जैसे ही पहुंचे, सफाई कर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।