    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:10 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र को श्रद्धांजलि दी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उन्होंने वाराणसी में उनके आवास पर जाकर परिवार के सदस्यों को संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने पंडित मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई मंत्री मौजूद रहे।

    मुख्यमंत्री योगी ने पं. छन्नूलाल मिश्र को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से मिलकर व्यक्त की संवेदना

    डिजिटल डेस्क, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र को सोमवार को श्रद्धांजलि दी। पं. मिश्र का विगत दिनों निधन हो गया था। मुख्यमंत्री देर शाम उनके सिद्धगिरी बाग, (बड़ी गैबी) सिगरा स्थित आवास पर गए। मुख्यमंत्री ने स्व. मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पं. मिश्र के परिवार में उनकी बेटी नमता, बहन शकुंतला, भांजे गगन समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भी ढांढस बंधाया। पंडित छन्नूलाल मिश्र को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 

    इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्टांप राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' आदि भी मौजूद रहे।