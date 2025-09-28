वाराणसी में सूदखोरों ने 31 लाख रुपये के बदले वसूला 2.4 करोड़, मकड़जाल से काशी बेहाल
वाराणसी में एक शिक्षिका के पति को सूदखोरों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। सूदखोरों ने 31 लाख के बदले 2.4 करोड़ वसूले और अब 35 लाख की मांग कर रहे हैं न देने पर बेटी की हत्या की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने छह सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जिनकी तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सूदखोरों ने शिक्षिका के पति को 31 लाख रुपये देकर उनसे 2.4 करोड़ वसूला। 35 लाख रुपये और मांग रहे हैं, नहीं देने पर बेटी का अपहरण करके हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। सूदखोरों के आतंक के कारण परिवार का घर में से निकलना मुश्किल हो गया है।
पुलिस कमिश्नर के आदेश पर छह सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूदखोरों की तलाश कर रही है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर सोनारपुर मोहल्ले में रहने वाली पूर्णा भट्टाचार्य ने पुलिस को बताया कि उनके पति देवजीत भट्टाचार्य वर्ष 2019 में व्यक्तिगत काम के लिए जवाहर नगर के रहने वाले राधेश्याम मौर्य से 18 लाख रुपये और मुन्ना कपूर से 13 लाख रुपये ब्याज पर लिया था।
रुपये देने के कुछ ही दिन बाद राधेश्याम मौर्य अपने साथी मकसूद आलम, राहुल विश्वकर्मा और गुप्तेश्वर तिवारी के साथ घर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा। राधेश्याम ने 18 लाख के एवज में दो करोड रुपये और मुन्ना कपूर ने 13 लाख के बदले 44 लाख रुपये ले लिया। राहुल विश्वकर्मा ने 15 लाख रुपये वसूल किया। इसके बाद भी मुन्ना कपूर 35 लाख रुपये की मांग कर रहा है।
आरोपितों ने बताया था रुपये पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का था। 29 जनवरी 2021 को राधेश्याम जबरन देवजीत भट्टाचार्य को उठा ले गया। सिद्धगिरी बाग के रहने वाले मकसूद आलम के नाम से मकान का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चार लाख में कर दिया। रुपये भी नहीं दिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मकसूद आलम राष्ट्रीय पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है।
