वाराणसी में सूदखोरों ने 31 लाख रुपये के बदले वसूला 2.4 करोड़, मकड़जाल से काशी बेहाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सूदखोरों ने शिक्षिका के पति को 31 लाख रुपये देकर उनसे 2.4 करोड़ वसूला। 35 लाख रुपये और मांग रहे हैं, नहीं देने पर बेटी का अपहरण करके हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। सूदखोरों के आतंक के कारण परिवार का घर में से निकलना मुश्किल हो गया है।

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर छह सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूदखोरों की तलाश कर रही है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर सोनारपुर मोहल्ले में रहने वाली पूर्णा भट्टाचार्य ने पुलिस को बताया कि उनके पति देवजीत भट्टाचार्य वर्ष 2019 में व्यक्तिगत काम के लिए जवाहर नगर के रहने वाले राधेश्याम मौर्य से 18 लाख रुपये और मुन्ना कपूर से 13 लाख रुपये ब्याज पर लिया था।

रुपये देने के कुछ ही दिन बाद राधेश्याम मौर्य अपने साथी मकसूद आलम, राहुल विश्वकर्मा और गुप्तेश्वर तिवारी के साथ घर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा। राधेश्याम ने 18 लाख के एवज में दो करोड रुपये और मुन्ना कपूर ने 13 लाख के बदले 44 लाख रुपये ले लिया। राहुल विश्वकर्मा ने 15 लाख रुपये वसूल किया। इसके बाद भी मुन्ना कपूर 35 लाख रुपये की मांग कर रहा है।