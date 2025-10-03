Language
    वाराणसी में आरोपी की रिहाई पर जुलूस, जेल से छूटने के उत्साह में जुलूस निकालने वाले गए जेल

    By devendra nath singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:12 AM (IST)

    वाराणसी में जानलेवा हमले के आरोपी यश सिंह राजपूत की जेल से रिहाई के बाद जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुन्ना पंडित गिरोह से जुड़े यश के समर्थक जेल के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यश समेत कई युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जानलेवा हमले के आरोपित यश सिंह राजपूत की जिला जेल से रिहाई के बाद उत्साह में जुलूस निकालने के मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार करके लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। पुलिस जुलूस में शामिल अन्य की तलाश कर रही है।

    बदमाश झुन्ना पंडित गिरोह से जुड़े दौलतपुर भक्तिनगर निवासी यश सिंह राजपूत की रिहाई मंगलवार की शाम को हुई। जेल से बाहर उसका स्वागत करने के लिए उसके साथी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जेल के बाहर वह सड़क पर नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में लेकर उसे गए। इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। पुलिस को इसकी जानकारी होते ही तत्काल कार्रवाई की शुरू की।

    यश समेत कई युवकों को पकड़ लिया। जिला जेल चौकी प्रभारी कोमल कुमार की तहरीर पर लालपुर पांडेयपुर थाना में मुकदमा दर्ज करके यश सिंह राजपूत, मोहित जायसवाल, सब्जी मंडी लालपुर निवासी राहुल गुप्ता और सोयेपुर निवासी अमन सिंह को जेल भेज दिया। पुलिस थाने में कान पकड़कर माफी मांगते इनका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।