वाराणसी में आरोपी की रिहाई पर जुलूस, जेल से छूटने के उत्साह में जुलूस निकालने वाले गए जेल

वाराणसी में जानलेवा हमले के आरोपी यश सिंह राजपूत की जेल से रिहाई के बाद जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुन्ना पंडित गिरोह से जुड़े यश के समर्थक जेल के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जानलेवा हमले के आरोपित यश सिंह राजपूत की जिला जेल से रिहाई के बाद उत्साह में जुलूस निकालने के मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार करके लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। पुलिस जुलूस में शामिल अन्य की तलाश कर रही है।

बदमाश झुन्ना पंडित गिरोह से जुड़े दौलतपुर भक्तिनगर निवासी यश सिंह राजपूत की रिहाई मंगलवार की शाम को हुई। जेल से बाहर उसका स्वागत करने के लिए उसके साथी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जेल के बाहर वह सड़क पर नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में लेकर उसे गए। इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। पुलिस को इसकी जानकारी होते ही तत्काल कार्रवाई की शुरू की।