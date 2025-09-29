Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बोले - 'ड्रोन की फर्जी सूचना फैलाने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजें'

    By Rakesh Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:17 AM (IST)

    पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अपराध समीक्षा बैठक में महिला सुरक्षा और त्वरित जांच पर जोर दिया। उन्होंने जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने विवेचनाएं 60 दिन में पूरी करने ड्रोन की फर्जी सूचना पर कार्रवाई करने और दोषसिद्धि दर बढ़ाने पर भी ध्यान देने को कहा।

    prefferd source google
    Hero Image
    महिला सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने रविवार को अपने कैंप कार्यालय में एक महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में महिला सुरक्षा, एंटी रोमियो स्क्वायड की सक्रियता, महिला बीट कांस्टेबल की भूमिका, चौपाल आयोजनों और शोहदों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने निर्देश दिया कि विवेचनाएं 60 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन की फर्जी सूचनाएं फैलाने वाले तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

    कमिश्नर ने विज्ञानी जांच और फॉरेंसिक तकनीक का उपयोग करते हुए दोषसिद्धि दर बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, काली फिल्म, जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों और स्टंटबाज चालकों को विशेष रूप से निशाने पर लिया जाए। इसके अलावा, गो-तस्करी और अवैध खनन की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण और दंगा नियंत्रण उपकरणों की जांच पर भी जोर दिया।

    कमिश्नर ने कहा कि महिला सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण के लिए समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बैठक में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं कानून-व्यवस्था) शिवहरी मीणा, अपर पुलिस आयुक्त अपराध राजेश सिंह और अन्य अधिकारी तथा थानेदार भी उपस्थित रहे।

    बैठक में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हुए, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वायड की सक्रियता को बढ़ाने और महिला बीट कांस्टेबलों की भूमिका को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने शोहदों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही, ताकि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

    कमिश्नर ने यह भी कहा कि पुलिस को चाहिए कि वे ड्रोन की फर्जी सूचनाओं को गंभीरता से लें और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में भय का माहौल पैदा होता है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    इस बैठक के दौरान, पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यों में तेजी लाएं और सुनिश्चित करें कि सभी मामलों का निपटारा समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

    इस प्रकार, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया और सभी अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रेरित किया।