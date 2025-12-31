जागरण संवाददाता, वाराणसी। नए साल के अवसर पर पर्यटकों के लिए काशी में क्रूज यात्रा का एक अद्वितीय अनुभव उपलब्ध है। अलकनंदा क्रूज लाइन के संचालक विकास मालवीय ने बताया कि इस बार नए साल के मौके पर काशी में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

गंगा में क्रूज यात्रा के माध्यम से पर्यटकों को एक नया अनुभव प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी ही एक ऐसा स्थान है, जहां तीन से अधिक क्रूज का संचालन किया जा रहा है। गंगा में सुरक्षित यात्रा और पर्यटन के दृष्टिकोण से यह एक अनोखा अनुभव है।

सैम मानेक शॉ क्रूज पर नए साल की पूर्व संध्या, यानी 31 दिसंबर की रात 8:30 बजे से 10:30 बजे तक विशेष डिनर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, तीन जनवरी 2026 के लिए भी इसी प्रकार की सेवाएं शुरू की गई हैं। अन्य क्रूजों का संचालन भी निरंतर जारी है।

क्रूज की लग्जरी सवारी का अनुभव लेने वाले पर्यटकों के लिए अलकनंदा क्रूज लाइन ने नए विकल्प प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में हाइड्रोजन से संचालित कैटामरान बोट का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। बताया क‍ि पर्यटक सुव‍िधाओं को आनलाइन बुक कर सकते हैं।

विकास मालवीय ने बताया कि नए साल के विशेष डिनर इवेंट का मूल्य केवल तीन हजार रुपये रखा गया है, जिसमें 84 प्रमुख घाटों की यात्रा शामिल है। इस यात्रा के दौरान पर्यटकों को बनारसी जायका का स्वाद लेने का अवसर मिलेगा, साथ ही गंगा में दो घंटे की यात्रा का अनुभव भी प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए नए-नए आयोजनों के माध्यम से जुड़ाव की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में, आनलाइन बुकिंग के माध्यम से पर्यटक काशी में गंगा के सभी प्रमुख 84 घाटों पर यात्रा कर सकते हैं और बनारसी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

विकास मालवीय ने यह भी बताया कि काशी आने वाले पर्यटकों के लिए इस बार क्रूज यात्रा एक नई और रोमांचक अनुभव प्रदान करेगी। इसके लिए उनकी टीम पर्यटन के मानचित्र पर क्रूज यात्रा को और भी शानदार बनाने का प्रयास कर रही है। पर्यटकों को गंगा की लहरों पर तैरते हुए काशी के अद्भुत दृश्यों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

इस प्रकार, नए साल के अवसर पर काशी में क्रूज यात्रा एक विशेष आकर्षण बन गई है। पर्यटकों को न केवल यात्रा का आनंद मिलेगा, बल्कि वे काशी की सांस्कृतिक धरोहर और बनारसी व्यंजनों का भी अनुभव कर सकेंगे। यह यात्रा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि काशी की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है।