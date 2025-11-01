कूड़ा बीनने के विवाद में हुई थी नौशाद की हत्या, पुलिस गिरफ्त में आरोपी ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Language
    By Rakesh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:20 AM (IST)

    वाराणसी में कूड़ा बीनने के विवाद में मो. नौशाद की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। जलालीपुरा के नाहिद ने नौशाद की ईंट से कूंचकर हत्या की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाहिद को गिरफ्तार किया, जिस पर 25 हजार का इनाम था। नौशाद के भाई ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जलालीपुरा के कब्रिस्तान में बीते 23 अक्टूबर को सरैया रेलवे लाइन किनारे झोपड़पट्टी निवासी 20 वर्षीय मो. नौशाद की पटिया से कूंचकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया। जलालीपुरा चुंगी निवासी नाहिद ने उसकी जघन्य हत्या कूड़ा बीनने के दौरान उपजे विवाद के बाद की थी।

    जैतपुरा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपित नाहिद और नौशाद (अब मरहूम) मारपीट करते दिखे। फरार नाहिद की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी गौरव बंसवाल ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

    एडीसीपी डा. ईशान सोनी ने बताया कि नौशाद अपने तीन भाइयों संग झोपड़पट्टी में रहता था। 23 अक्टूबर की रात साढ़े 10 नौशाद बोरा लेकर कूड़ा बीनने निकला था। जलालीपुरा के कब्रिस्तान में पहले से मौजूद नाहिद की नौशाद से कूड़ा बीनने को लेकर मारपीट हो गई। जिसमें भारी पड़े नाहिद ने पटिया से सिर कूंचकर नौशाद को मार डाला।

    मरहूम के भाई राजा ने अज्ञात के खिलाफ थाना जैतपुरा में केस दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू की तो नाहिद के गुनाह पर मुहर लग गई। पुलिस उसकी तलाश में थी ही कि जलालीपुरा क्रासिंग के निकट स्थित अंडर पास से हत्थे चढ़ गया।

    पुलिस ने घटना वाले दिन ही शव के पास खून लगी पटिया बरामद किया था। हत्यारोपित के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में एसओ चितईपुर बृजेश कुमार मिश्र, दारोगा सत्यदेव, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, दिलशाद खान, कांस्टेबल विपिन मिश्रा आदि रहे।