कूड़ा बीनने के विवाद में हुई थी नौशाद की हत्या, पुलिस गिरफ्त में आरोपी ने किए चौंकाने वाले खुलासे

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जलालीपुरा के कब्रिस्तान में बीते 23 अक्टूबर को सरैया रेलवे लाइन किनारे झोपड़पट्टी निवासी 20 वर्षीय मो. नौशाद की पटिया से कूंचकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया। जलालीपुरा चुंगी निवासी नाहिद ने उसकी जघन्य हत्या कूड़ा बीनने के दौरान उपजे विवाद के बाद की थी।

जैतपुरा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपित नाहिद और नौशाद (अब मरहूम) मारपीट करते दिखे। फरार नाहिद की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी गौरव बंसवाल ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। एडीसीपी डा. ईशान सोनी ने बताया कि नौशाद अपने तीन भाइयों संग झोपड़पट्टी में रहता था। 23 अक्टूबर की रात साढ़े 10 नौशाद बोरा लेकर कूड़ा बीनने निकला था। जलालीपुरा के कब्रिस्तान में पहले से मौजूद नाहिद की नौशाद से कूड़ा बीनने को लेकर मारपीट हो गई। जिसमें भारी पड़े नाहिद ने पटिया से सिर कूंचकर नौशाद को मार डाला।

मरहूम के भाई राजा ने अज्ञात के खिलाफ थाना जैतपुरा में केस दर्ज कराया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू की तो नाहिद के गुनाह पर मुहर लग गई। पुलिस उसकी तलाश में थी ही कि जलालीपुरा क्रासिंग के निकट स्थित अंडर पास से हत्थे चढ़ गया।