वाराणसी में बिजली विभाग के संविदाकर्मी ने कुएं में कूदकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सेवापुरी। कपसेठी थाना क्षेत्र के गजेपुर गांव में शुक्रवार की देर रात लगभग 12 एक दर्दनाक घटना सामने हुआ जहां नशे में धुत एक युवक ने कुएं में कूदकर जान दे दी । घटना से गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मच गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण मनोहर गावस्कर उर्फ आलोक उम्र 35 वर्ष देर रात शराब के नशे में घर पहुंचा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर वह काफी परेशान नजर आ रहा था परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया।

लेकिन वह घर के सामने स्थित पुराने कुएं से आवाज आने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो युवक कुएं में गिरा हुआ मिला। मृतक एक पुत्र हार्दिक 3साल तथा एक प्रिया 6वर्ष की पुत्री का पिता बताया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और गांव के लोग मौके पर पहुंचे और लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना के बाद पत्नी किरण देवी और मां आशा देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। गांव में घटना को लेकर शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला नशे की हालत में संतुलन बिगड़ने या आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।