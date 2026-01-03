Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    माघ मेला के दौरान काशी में भी बड़ी संख्या में आएंगे श्रद्धालु, वाच टावर से की जाएगी निगरानी

    By Devendra Nath Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:09 PM (IST)

    माघ मेले के दौरान वाराणसी में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने बैठ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। माघ मेला के दौरान वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसे देखते हुए शहर में सुगम यातायात व अन्य व्यवस्था की जा रही है।

    मार्ग निर्धारण, वन-वे संचालन, अतिरिक्त बल की तैनाती तथा निरंतर मानिटरिंग के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने अधिकारियों संग बैठक की। इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

    अधिकारियों के कहा कि प्रमुख मार्गों, घाटों एवं संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेडिंग की जाए। महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करके वाच टावर स्थापित किए जाए। गंगा घाटों पर निर्धारित स्नान क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, सुरक्षित लेन व्यवस्था तथा जल में अनियंत्रित प्रवेश रोकने के लिए इंतजाम किया जाए।

    महिला श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम स्थापित किया जाए। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया, कतार प्रबंधन, बैरिकेडिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं के सुरक्षित व क्रमबद्ध आवागमन की व्यवस्था की जाए। शहर के भीतर एवं बाहर चिह्नित पार्किंग स्थल बनाए जाएं और साइनेज लगाए जाएं।

    आपात स्थिति या अत्यधिक भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए चयनित स्कूल परिसरों में अस्थायी होल्डिंग एरिया विकसित करने का निर्देश दिया। मेला क्षेत्र, घाटों, प्रमुख मार्गों व भीड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जाए।

    भीड़ एवं यातायात दबाव को कम करने के लिए मेला क्षेत्र व मंदिर परिक्षेत्र में नो-व्हीकल जोन घोषित करके केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाए। प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कतार प्रबंधन एवं शांतिपूर्ण दर्शन सुनिश्चित करने हेतु महिला पुलिस सहित पर्याप्त बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की व्यवस्था हो।

    वहीं पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस अधिकारियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुदृढ़ बैरिकेडिंग की गई है। बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जाए। इस दौरान इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखी जाए।