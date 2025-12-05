Language
    जेवरात बरामद कराने को ले जाए जा रहे लुटेरे ने पुलिस पर दागी गोली, जवाबी कार्रवाई में घायल

    By Rakesh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    वाराणसी के बड़ागांव में पुलिस और लुटेरे मुकेश यादव के बीच मुठभेड़ हुई। मुकेश, जो हरहुआ में एक वृद्धा से लूट में शामिल था, पुलिस हिरासत से भागने की कोश ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बड़ागांव पुलिस से मुठभेड़ में गुरुवार देर रात चंदुआ सट्टी-छित्तूपुर, थाना सिगरा निवासी मुकेश यादव उर्फ चन्दन यादव पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुकेश अपने दोस्त सोनू सिंह के साथ गत 28 अक्टूबर को हरहुआ में घर में घुसकर एक वृद्ध महिला से कान के कुंडल लूटकर भाग निकला था।

    डीसीपी आकाश पटेल ने लूटकांड के राजफाश के लिए सीओ पिंडरा के नेतृत्व में बड़ागांव थाना पुलिस की टीम गठित की। 150 सीसीटीवी फुटेज की जांच व सर्विलांस की मदद से पुलिस ने मुकेश यादव उर्फ चन्दन यादव को गिरफ्तार किया।

    उसने बताया कि अपने दोस्त सोनू सिंह राजपूत के साथ हरहुआ में वृद्धा के साथ लूट की थी। दोनों वृद्ध व्यक्तियों के घरों की रेकी कर उन्हें डराकर, धमकाकर लूटपाट कर भाग जाते हैं। मुकेश को पुलिस लूट के सामान बरामदगी के लिए लेकर हरहुआ रिंग रोड से सारनाथ की तरफ जाने वाले मार्ग पर अंडरपास के बगल, ग्राम इदिलपुर प्रतापपट्टी में स्थित मंदिर के पास ले गई। वहां मुकेश ने जमीन में दबाए तमंचा को निकाल लिया और पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया।

    पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की तो मुकेश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। डीसीपी आकाश पटेल ने बताया कि घायल बदमाश के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में बड़ागांव प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा, दारोगा संदीप पांडेय, अभिषेक राय, अमन यादव, विकास पांडेय, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार, कांस्टेबल राजन यादव, अभिषेक वर्मा, राकेश कुमार थे।