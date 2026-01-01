नए साल पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, मंगला आरती देखने के लिए घाट पर घंटों कतार लगाकर खड़े रहे लोग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नव वर्ष के आगमन पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंगलवार तड़के सुबह तीन बजे हुई मंगला आरती के दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आस्थावानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आधी रात से ही गंगा तट स्थित दशाश्वमेध घाट से लेकर बाबा के दरबार तक श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
जैसे-जैसे मंगला आरती का समय नजदीक आया, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हर-हर महादेव और बाबा विश्वनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सुबह होने तक भी दर्शनार्थियों की लंबी कतारें खत्म नहीं हुईं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और लोग घंटों इंतजार कर बाबा के दर्शन करते रहे।
नववर्ष के मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ से सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही।
