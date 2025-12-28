जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते 25 दिसंबर को दशाश्‍वमेध घाट के पास आए कुछ जापानी पर्यटक अपने पर‍िवार के साथ थे ज‍िनके साथ बदसुलूकी करने की घटना सामने आई है। इस संबंध में एक वीड‍ियो भी वायरल हो रहा है ज‍िसमें कुछ घाट पर मौजूद लोग जापानी पर्यटकों के पर‍िवार के साथ बदसुलूकी कर रहा है। ज‍िसपर जापानी पर्यटक हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता नजर आता है लेक‍िन लोग ऊंची आवाज में उस पर‍िवार के साथ बदसुलूकी कर रहे हैं।

वायरल हो रहे वीड‍ियो में जापानी पर्यटक पर‍िवार शांतिपूर्वक नजर आ रहे हैं। लेकिन, वहां भीड़ में मौजूद किसी ने उन पर गंगा मे यूरिन (पेशाब) करने का आरोप लगा द‍िया। इस आशय का क‍िसी के पास कोई सुबूत नहीं है ले‍क‍िन जो अभद्रता पर्यटकों के साथ हुई उसका वीड‍ियो अब वायरल हो रहा है। स्‍थानीय लोगों के अनुसार जिसका कोई साक्ष्य नहीं हो उसको लेकर क‍िसी म‍ित्र देश के पर्यटक के साथ बुरा बर्ताव करना कहीं से उच‍ि‍त नहीं।

सोशल मीड‍िया पर पर्यटकों को इस तरीके से बेइज़्ज़त करने को लेकर वीड‍ियो खूब वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं क‍ि यह बहुत शर्मनाक बात है क‍ि ज‍िस देश में "अतिथि देवो भव" का भाव हो वहां अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार उच‍ित नहीं। लोगों ने आरोप लगाया क‍ि यहां तक कि उनको मारने पीटने के हालात घाट पर बन गए थे। वहीं कुछ लोगों ने कमेंट में ल‍िखा क‍ि- 'मान लेते हैं अगर कुछ गलत दिखा तो प्यार से नर्म व्यवहार से भी समझाया जा सकता था जिससे किसी को शर्मिन्दा महसूस न हो।'

एक्‍स पर तन्‍मय ने ल‍िखा क‍ि मैं पूरे भारतीयों के तरफ से उन लोगों तथा जापान के लोगो से मांफी मांगता हूँ। मोदी के गढ़ वाराणसी में भीड़ का भयावह आतंक। वाराणसी से अविश्वसनीय दृश्य—मोदी का अपना गढ़! भारतीयों की एक उग्र भीड़ ने विदेशी पर्यटकों को घेरकर परेशान किया। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सांता क्लॉज़ की टोपी और स्विमसूट पहने थे? ऐसे कृत्य भारतीयों के खिलाफ वैश्विक नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं और पर्यटन को बर्बाद करते हैं। क्या यही "विश्वगुरु" विरासत है?

अभ‍िषेक मोदी ने एक्‍स पर ल‍िखा है क‍ि मैंने वाराणसी में पढ़ाई की है और वहां पर्यटकों को कभी परेशान नहीं किया गया, यह व्यापार के लिए बहुत बुरा है। पर्यटक दक्षिण पूर्व एशिया से आते प्रतीत होते हैं... यह बात व्हाट्सएप पर वायरल हो जाएगी और आप देखेंगे कि पर्यटकों की संख्या में गिरावट आएगी... हम समाज के रूप में अत्यधिक असहिष्णु होते जा रहे हैं।