वाराणसी: मुआवजा न देने पर जल निगम कार्यालय सील, किसानों को 40 साल से इंतजार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के दीनापुर एसटीपी स्थित अधिशासी अभियंता के प्रशासनिक कार्यालय को सदर तहसील की टीम ने बुधवार को सील कर दिया। जल निगम पर लगभग 40 वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहण कर किसानों का मुआवजा नहीं देने का आरोप है। सील की कार्रवाई न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा) के पीठासीन अधिकारी सत्यानंद उपाध्याय के आदेश पर किया गया।

एसटीपी दीनापुर के निर्माण के लिए वर्ष 1986 में सदर तहसील के दीनापुर ग्रामसभा में किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया। मुआवजे का विवाद न्यायालय में चला गया। स्थानीय न्यायालय ने किसानों के पक्ष में उचित मुआवजा देने का निर्णय दिया। इसके बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। 15 किसान मुआवजे के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद की शरण में चले गए।

हाई कोर्ट ने भी 2015 के अपने फैसले में छह किसानों को स्थानीय न्यायालय के फैसले में से 10 प्रतिशत धनराशि घटाकर भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बावजूद मुआवजे की धनराशि नहीं दी गई। मामला स्थानीय लारा कोर्ट में पहुंचा। इसकी सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी सत्यानंद उपाध्याय ने तीन नवंबर 2025 को अधिशासी अभियंता जल निगम के प्रशासनिक भवन को कुर्क कर धनराशि वसूली का आदेश दिया।