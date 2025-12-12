Cough Syrup Case: कोलकाता में धराए विशाल सोनकर और प्रतीक मिश्रा भेजे गए जेल, पूछताछ में स्वीकारा, पंद्रह करोड़ रुपये का माल खपा डाला

दोनों ने पूछताछ में स्वीकारा कि उनकी निशांत फार्मा व विश्वनाथ मेडिकल एजेंसी ने शुभम की रांची स्थित शैली ट्रेडर्स से 15 करोड़ रुपये में 10 लाख कफ सीरप की खरीदारी की। पुलिस दोनों का कोलकाता में मजिस्ट्रेट के यहां रिमांड बनवाकर वाराणसी लाई। यहां लाने के बाद दोनों कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि, पुलिस दोनों आरोपितों को पूछताछ के लिए फिर से रिमांड पर लेगी।



शासन की एसआइटी ने कमिश्नरेट पुलिस से ली जानकारी

कफ सीरप प्रकरण में शासन के स्तर पर गठित एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने वाराणसी की एसआइटी द्वारा अभी तक की गई जांच में सामने तथ्यों की जानकारी मांगी है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि जो जानकारी मांगी जा रही, उसे उपलब्ध कराया जा रहा है।



साढ़े पांच लाख कफ सीरप की शीशी खपाए थे विशाल और बादल

शुभम के काले कारोबार में पुलिस के हत्थे चढ़े विशाल जायसवाल व बादल आर्य बड़े किरदार थे। विशाल की दवा फर्म हरी ओम फार्मा ने कफ सीरप की 4 लाख 18 हजार शीशी भोला प्रसाद (तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के पिता) के रांची झारखंड स्थित फर्म शैली ट्रेडर्स खरीदी और उसे पांच करोड़ रुपये से ज्यादा में बेच दिया।