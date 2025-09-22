वाराणसी के कैदियों ने रचा इतिहास, डेढ़ करोड़ रुपये की कमाई से बदली परिवारों की तकदीर

वाराणसी केंद्रीय कारागार के 600 कैदियों ने वर्ष 2024 में काष्ठ कला और लौह उद्योग जैसे क्षेत्रों में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। जेल प्रशासन ने हुनरमंद कैदियों को गुरु बनाकर अन्य बंदियों को प्रशिक्षित किया। इस पहल से कैदियों को आत्मनिर्भर बनाया गया और उनके बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी कम हुआ।

राकेश श्रीवास्तव, जागरण वाराणसी। केंद्रीय कारागार, वाराणसी के 600 कैदियों ने अपने हौसले, मेहनत और पश्चाताप के जज्बे से नया इतिहास रच दिया। वर्ष 2024 में इन्होंने काष्ठ कला, लौह उद्योग, अचार निर्माण, साड़ी बुनाई और खेती-किसानी जैसे क्षेत्रों में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर अपने परिवारों को सम्मानजनक जीवन दिया।

जेल प्रशासन के अभिनव प्रयासों के तहत शुरू हुई पहल, जिसमें हुनरमंद कैदियों को गुरु बनाकर अन्य बंदियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ने जेल के माहौल को परिवार जैसा बना दिया। इस पहल ने न केवल कैदियों को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी उठाने में मदद की। जेलर अखिलेश कुमार और डिप्टी जेलर अखिलेश मिश्र की देखरेख में रुचि के अनुसार प्रशिक्षण ने कैदियों के जीवन को नई दिशा दी। तीन वर्ष पहले शुरू हुई इस अनूठी पहल ने जेल के परिदृश्य को बदल दिया।

2022 में कैदियों ने 75.71 लाख, 2023 में 44.28 लाख और 2024 में 1.51 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके अलावा, बनारस घराने के गुरु डॉ. आशीष मिश्रा द्वारा दी जा रही संगीत शिक्षा ने कई कैदियों को प्रभाकर डिग्री दिलाई, जो जेल से रिहा होने के बाद समाज में संगीत का उजाला फैला रहे हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्र इसे सरकार की कौशल विकास योजना की सफलता मानते हैं।

जब हुनरमंद कैदियों के रिहा होने से जेल में कुशल हाथों की कमी महसूस होने लगी, तब प्रशासन ने नवाचार किया। हुनरमंद कैदियों को गुरु बनाकर अन्य बंदियों को प्रशिक्षित करने की शुरुआत की गई। इस पहल ने न केवल कौशल विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि जेल के माहौल को भी घर जैसा बना दिया। आपसी सहयोग और समझ के कारण कैदियों की कमाई बढ़ी और जेल का वातावरण सकारात्मक हो गया।

केंद्रीय कारागार के प्रमुख उद्योग: लकड़ी से बनीं कलात्मक वस्तुएं, धातु से उपयोगी सामग्री का निर्माण, स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण अचार, बनारसी साड़ियों की बुनाई, जैविक खेती और सब्जी उत्पादन। अब संभाल रहे बच्चों की पढ़ाई का खर्च रुचि के अनुसार प्रशिक्षण, सकारात्मक परिणाम जेल में पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। कैदी स्वयं अपने-अपने ट्रेड के लिए प्रशिक्षुओं का चयन करते हैं। जेलर अखिलेश कुमार और डिप्टी जेलर अखिलेश मिश्र इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। पूर्वांचल की जेलों से आए सजायाफ्ता कैदियों की काउंसलिंग कर पहले उनके रुझान को समझा जाता है। जेल के नियम-कानून समझाने के बाद, एक पखवाड़े में उनकी रुचि के आधार पर काष्ठ कला, लौह उद्योग, अचार निर्माण, साड़ी बुनाई या खेती-किसानी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण शुरू किया जाता है।

कारागार में संगीत से बदला माहौल, बनी नई राह केंद्रीय कारागार में संगीत शिक्षा भी उच्च स्तर की है। बनारस घराने के प्रख्यात गुरु डा. आशीष मिश्रा कैदियों को निश्शुल्क तालीम देते हैं। हर वर्ष एक-दो कैदी प्रभाकर डिग्री लेकर जेल से रिहा हो रहे हैं और समाज में संगीत का प्रकाश फैला रहे हैं। ये कैदी जेल के भीतर भजन संध्या के जरिए माहौल को खुशनुमा बनाते हैं।