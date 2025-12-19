ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए 50 हजार तो रच दी खुद के अपहरण की साजिश, सड़क किनारे सोकर बिताई रात
वाराणसी में ऑनलाइन गेमिंग में 50 हजार रुपये हारने के बाद एक व्यक्ति ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची। उसने सड़क किनारे रात बिताई। पुलिस ने मामले की छ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मेहनत की कमाई ऑनलाइन गेम में गंवाने से बौखलाए युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रच दी। स्वजन से फिरौती के तौर पर 50 हजार रुपये मांगे। स्वजन से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन की तो मामला खुल गया। पुलिस ने युवक को बरामद कर लिया।
आजमगढ़ का रहने वाला अमित चौहान (19 वर्ष) अहमदाबाद में रहकर छोटा-मोटा काम करता है। कुछ महीने काम करके उसने 50 हजार रुपये जुटाए थे। उन रुपयों से स्वजन के लिए कुछ बेहतर करने की चाह लेकर ट्रेन से अहमदाबाद से वाराणसी के लिए चला।
अकेले सफर के दौरान मन बहलाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग एप पर रम्मी खेलने लगा। शुरू में उसे कुछ रुपये मिले तो हौसला बढ़ता गया। वह बड़ी रकम लगाकर खेलना शुरू कर दिया। बाद में रुपये जीतने की बजाय हारने लगा। हारी रकम वापस लाने के चक्कर में और अधिक हारा, उसने कमाए 50 हजार रुपये गंवा दिए।
इससे वह घबरा गया कि घर पहुंचकर स्वजन को क्या बताएगा, कमाए गए रुपयों का हिसाब कैसे देगा। रुपये वापस पाने के लिए उसने खुद के अपहरण की योजना बनाई। दोपहर में वाराणसी पहुंचकर अपने फोन से अपनी भाभी को फोन किया। उन्हें बताया कि बदमाशों ने उसने अपहरण कर लिया है और फिरौती के तौर पर 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं।
यह सुनकर घबराए स्वजन ने आजमगढ़ पुलिस को मामले की जानकारी। आजमगढ़ पुलिस ने वाराणसी पुलिस से संपर्क किया तो जांच हुई। एसीपी डॉ. ईशान सोनी को इसकी जानकारी दी। एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी के निर्देश पर सिगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने रोडवेज चौकी प्रभारी कुमार गौरव सिंह और टीम के साथ तकनीकी जांच का सहारा लिया।
युवक के बैंक स्टेटमेंट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल लोकेशन का विश्लेषण किया गया। पता चला कि युवक के बैंक खाते से 50 हजार रुपये ऑनलाइन गेमिंग एप में गए। उसके खाते में सिर्फ डेढ़ सौ रुपये बचे थे। युवक का लोकेशन भी वाराणसी में ही दिखा रहा था।
सर्विलांस की मदद से पुलिस टीम ने अमित चौहान भुल्लनपुर क्षेत्र से बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने खुद के अपहरण की साजिश रचना स्वीकार किया। बताया कि रेलवे ट्रैक के आसपास घूमते-टहलते और सड़क किनारे सोकर वक्त बिताया। वह फिरौती के तौर पर रुपये हासिल करके घर वालों को अपनी कमाई के तौर पर सौंपता।
