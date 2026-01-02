वाराणसी शहर में राहत तो अंचलों में घना कोहरा, चार जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट
वाराणसी में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही मौसम में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। बीते चौबीस घंटों में तापमान में मामूली चढ़ाव का रुख बना होने से गलन में कुछ राहत है हालांकि न्यूनतम तापमान दस डिग्री से कम ही दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने हालांकि घने कोहरे के लिए चार जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह से वातावरण में मामूली बदलाव का रुख नजर आ सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी गलन का प्रकोप बना रह सकता है।
शुक्रवार को सुबह कोहरे का दौर बना रहा लेकिन थोड़ी देर बाद आठ बजे सूरज की रोशनी नजर आने लगी। हालांकि शहर में यह स्थिति बनी रही तो अंचलों में घने कोहरे का क्रम दस बजे के बाद भी बना रहा। जबकि पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी कोहरे का असर बना रहा। सुबह घने कोहरे की वजह से वाहन भी फॉग लाइट जलाकर ही चले। गई हाइवे पर सुस्त गति से ही वाहनों ने गति पकड़ी तो वातावरण में सिहरन भरी हवाओं का भी अहसास बना रहा। मौसम विभाग ने हालांकि चार जनवरी तक के लिए अलर्ट जारी किया है। म
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 21.3°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 8.5°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। आर्द्रता इस दौरान न्यूनतम 80% और अधिकतम 95% दर्ज की गई। वातावरण में गलन का असर तो बना ही हुआ है साथ ही पछुआ का जोर अब दोबारा आने की ओर है। मौसम विभाग ने विक्षोभ के सक्रियता के पूर्व की वर्तमान स्थिति को बताया है। अब दो दिनों में गलन अपना जोर लगाएगा और मैदानी क्षेत्र गलन और कोहरे की दोबारा चपेट में आ जाएगा।
