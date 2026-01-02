जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुरूप ही मौसम में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। बीते चौबीस घंटों में तापमान में मामूली चढ़ाव का रुख बना होने से गलन में कुछ राहत है हालांक‍ि न्‍यूनतम तापमान दस ड‍िग्री से कम ही दर्ज क‍िया गया है। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि घने कोहरे के ल‍िए चार जनवरी तक के ल‍िए अलर्ट जारी क‍िया है। इसकी वजह से वातावरण में मामूली बदलाव का रुख नजर आ सकता है। माना जा रहा है क‍ि आने वाले द‍िनों में भी गलन का प्रकोप बना रह सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को सुबह कोहरे का दौर बना रहा लेक‍िन थोड़ी देर बाद आठ बजे सूरज की रोशनी नजर आने लगी। हालांक‍ि शहर में यह स्‍थि‍त‍ि बनी रही तो अंचलों में घने कोहरे का क्रम दस बजे के बाद भी बना रहा। जबक‍ि पूर्वांचल के अन्‍य ज‍िलों में भी कोहरे का असर बना रहा। सुबह घने कोहरे की वजह से वाहन भी फॉग लाइट जलाकर ही चले। गई हाइवे पर सुस्‍त गत‍ि से ही वाहनों ने गत‍ि पकड़ी तो वातावरण में स‍िहरन भरी हवाओं का भी अहसास बना रहा। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि चार जनवरी तक के ल‍िए अलर्ट जारी क‍िया है। म