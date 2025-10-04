Language
    वाराणसी में भारी बारिश से तबाही, कक्षा आठ तक स्कूल बंद, BHU से लेकर बाबा दरबार तक जलजमाव

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    वाराणसी और पूर्वांचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वाराणसी में सड़कों पर जलभराव के कारण बाबा दरबार जाने वाले भक्तों को परेशानी हुई। बीएचयू परिसर में पानी भरने से मरीजों और डॉक्टरों को दिक्कतें हुईं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।

    निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भरने से लोगों को नुकसान हुआ है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में भारी बारिश के कारण बनारस, मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों में कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

    शुक्रवार की रात हुई मूसलधार बारिश के बाद काशी की सुबह जलमग्न नजर आई। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव हो गया, जिससे बाबा दरबार दर्शन करने आए भक्तों को घुटनों तक पानी में चलकर आना-जाना पड़ा।

    इस स्थिति के कारण सड़कों पर भीड़ कम दिखाई दी, और लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकले। शहर के निचले इलाकों में जलभराव के कारण घरों में पानी भरने से लोग काफी परेशान रहे। दुकानों में भी पानी भरने से सामान भीग गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा।

    दूसरी ओर, बीएचयू परिसर में भी कमर तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज, प्राध्यापक, चिकित्सक और असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कार्यालयों तक नहीं पहुंच सके।

    डाक्टर एसएस पांडे ने बताया कि जब वह एसएसबी नई बिल्डिंग की ओर जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि उनकी कार पानी में तैर रही है, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह कार को बैक कर वापस लौटना पड़ा। दोपहर तक वह मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच सके थे।

    वहीं, ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में भी पानी भरने के कारण मरीज और तीमारदार परेशान नजर आए। लोग स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाते हुए पानी में चलने को मजबूर थे। इस स्थिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित किया है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है।

    इस प्रकार, भारी बारिश ने पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। प्रशासन को इस स्थिति से निपटने के लिए तत्परता से कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

    इस आपदा के बीच, नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और आवश्यकतानुसार ही घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।

    वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के कारण उत्पन्न संकट ने सभी को चिंतित कर दिया है। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा।

    बड़ी गैबी वीडीए कालोनी के घरों में घुसा पानी, सड़क भी लबालब

    बड़ी गैबी वीडीए कालोनी में कई लोगों के घरों में शुक्रवार से ही पानी घुसा हुआ है। वहां की सड़क भी लबालब हो गई है। इसके कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है। तमाम लोग अपने रिश्तेदारों व अपने परिचितों के यहां ठिकाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं।

    कुछ लोग पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी का प्रबंधन किए हैं। वहीं स्थानीय उत्तरी जोल्हा के पार्षद शरद पांडेय मुन्ना ने कहा कि इसकी सूचना जलकल विभाग को दे दी गई। विभाग की ओर से जल्द ही वाहन व अन्य सुविधाएं मुहैया कराकर पानी निकालने का प्रबंधन किया जाएगा।

    कालोनावासियों का कहना है कि कुछ जगहों पर सीवर की लाइन पर भी लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया है।

    इसके कारण वहां की सफाई नहीं हो पाती। यही कारण है कि अक्सर ही जल जमाव की स्थिति बन जाती है। इस बारिश में तो हद ही हो ई। सड़क पर लगभग आधा फिट तक पानी लग गया है। वहीं भूतल पर स्थित फ्लैट्स में भी पानी भर गया है। कालोनी के भूतल स्थित घरों में पिछले सात दिन से सीवर का मलजल घुसा हुआ है। समस्या निस्तारण के लिए कालोनी के लोगों ने नगर निगम व जलकल में कई बार शिकायत की लेकिन समाधान नहीं हुआ।

    वीडीए कालोनी बड़ी गैबी के भूतल में पिछले कई दिनों से सीवर व बारिश का पानी जमा हो गया है। इस कारण यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। बीमारियों के फैलने का डर बन गया है। घरों में ताला बंदकर लोग दूसरे के घरों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। घर में ताला बंद से चोरी का डर भी बना हुआ है। पानी भरने के कारण पुलिसकर्मी इलाके में गश्त करने के लिए भी नहीं आते हैं।