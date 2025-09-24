दिवाली पर हवाई किराया जा पहुंचा आसमान पर, विमान कंपनियों ने किराये में किया बंपर इजाफा
दिवाली के अवसर पर वाराणसी आने वाले विमानों का किराया बढ़ गया है। मुंबई बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों से आने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ रहा है। विमान कंपनियों ने मौके का फायदा उठाते हुए किराया बढ़ा दिया है। लोग दिवाली और छठ मनाने या शादी में शामिल होने के लिए ज़्यादा किराया दे रहे हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दिवाली के अवसर पर विभिन्न शहरों से वाराणसी आने वाले विमानों का किराया आसमान पर पहुंच गया है। दिवाली और छठ मनाने और लग्न में शामिल होने विभिन्न शहरों से प्रवासी अपने घर आने के लिए परेशान हैं।
ट्रेन टिकट बुकिंग फुल होने के बाद लोग विमान की ओर रूख कर रहे हैं ।लेकिन विमान किराया इस समय सातवे आसमान पर हैं ।ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग कुछ सेकेंड में ही फुल हो जा रही ।ऐसे में मौक़े का फ़ायदा उठाने के लिए विमानन कंपनियों ने मनमाना किराया बढ़ा दिया है।
ऐसी स्थिति में मुंबई सहित देश के अन्य हिस्सों में रोजगार के सिलसिले में रहने वाले लोगों को दीवाली के अवसर पर घर आने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पढ़ रही है। मौके का फायदा उठाने के लिए विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है।लोग ज़्यादा क़ीमत चुकाकर बुकिंग भी करा रहे है।
आमतौर पर मुम्बई से वाराणसी का किराया 4500-5000 के बीच होता है वही किराया 18 अक्टूबर को एयर इंडिया का किराया 29604 रुपए है ।वही स्पाइस जेट का किराया 24941 रुपया है। अकासा एयर का किराया 18299 रुपए है। यही नहीं इंडिगो का किराया भी 17838 रुपए या इससे अधिक है।
मुंबई के बाद बैंगलुरु से वाराणसी आने का किराया है। दरअसल बैंगलुरु से सबसे अधिक पर्यटक भी वाराणसी आते है ।दीवाली के अवसर पर लंबी छुट्टी होती है। इसलिए ज़्यादातर पर्यटक भी छुट्टियाँ मनाने और काशी दर्शन के लिए वाराणसी आते है ।
बैंगलुरु से वाराणसी का आमतौर पर किराया 5500-6500 के बीच होता है ।लेकिन अगर 17 अक्टूबर के किराए पर नज़र डाले तो अकासा एयर का किराया 21192 एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया 16544 इंडिगो का किराया 14889 है। वही अहमदाबाद से वाराणसी का किराया भी 15000 या इससे अधिक है।
ट्रैवल कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो यह किराया अभी और बढ़ेगा। लेकिन लोगों की मजबूरी है क्योंकि कोई अपने परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहता है तो कोई दिवाली के साथ ही छठ पूजा भी परिवार संग मनाने आना चाहता है ।तो कोई अपनी बेटी की शादी करने आना चाहता है। तो कोई अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आना चाहता है। तो कोई दीवाली की छुट्टी में काशी दर्शन के लिए आना चाहता है।
अवसर का लाभ लेने को सभी विमानन कम्पनियों में होड़ लगी है। टिकटों के माँग बढ़ने से विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। मुम्बई से वाराणसी,बैंगलुरु से वाराणसी हैदराबाद से वाराणसी ,पुणे से वाराणसी, अहमदाबाद से वाराणसी रूट पर अत्यधिक यात्री होने के कारण विमानन कम्पनियों ने मनमाना किराया बढ़ाया है।
सरकार की उड़ान योजना भी धराशाई
सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना आरसीएस(रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ) उड़े देश का आम नागरिक भी इस समय धराशाई हो गई है। सरकार की सोच थी देश में हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई सफ़र करे। इसलिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई जिसमें प्रति घण्टे उड़ान के हिसाब से किराया ले।
