केंद्रीय कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे बुजुर्ग कैदी की मौत, 2019 में हमीरपुर से आया था वाराणसी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे 80 वर्षीय कैदी नसीम की बुधवार सुबह छह बजकर 55 मिनट पर मौत हो गई। नसीम को 2019 में प्रशासनिक आधार पर हमीरपुर से वाराणसी की जेल में लाया गया था।

कारापाल अखिलेश कुमार ने बताया कि नसीम को हत्या के केस में सजा हुई थी। वह मधुमेह, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, लकवा व श्वास की बीमारी से जूझ रहा था। बीएचयू की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। बीमारी के कारण ही हमेशा जेल अस्पताल में भर्ती रहता था।