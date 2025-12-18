केंद्रीय कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे बुजुर्ग कैदी की मौत, 2019 में हमीरपुर से आया था वाराणसी
वाराणसी के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बुजुर्ग कैदी की मौत हो गई। वह 2019 में हमीरपुर से वाराणसी आया था। कैदी की मौत के कारणो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे 80 वर्षीय कैदी नसीम की बुधवार सुबह छह बजकर 55 मिनट पर मौत हो गई। नसीम को 2019 में प्रशासनिक आधार पर हमीरपुर से वाराणसी की जेल में लाया गया था।
कारापाल अखिलेश कुमार ने बताया कि नसीम को हत्या के केस में सजा हुई थी। वह मधुमेह, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, लकवा व श्वास की बीमारी से जूझ रहा था। बीएचयू की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। बीमारी के कारण ही हमेशा जेल अस्पताल में भर्ती रहता था।
सुबह में कैदी के अचेत पड़ने पर सूचना पर जेल चिकित्सक अखिलेश कुमार पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी।बुजुर्ग कैदी की तबीयत को देखते हुए वर्ष 2022 में समय पूर्व रिहाई के लिए मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी, लेकिन किन्हीं कारणों से छूट नहीं पाए। वर्ष 2025 में भी मेडिकल बोर्ड ने जेल से छोड़ने की रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसके अमल में आने से पूर्व मृत्यु हो गई।
