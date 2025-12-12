कफ सीरप कांड के सरगना शुभम-दिवेश के घर वाराणसी में ईडी का छापा, 13 घंटे बाद भी जांच जारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो हजार के करोड़ रुपये के कफ सीरप तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम शुक्रवार को जांच के लिए वाराणसी पहुंची। जांच अधिकारी कफ सीरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के प्रह्लादघाट कायस्थान टोला के पुश्तैनी मकान, बादशाहबाग स्थित नए मकान व तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोपित दिवेश जायसवाल के खोजवां स्थित मकान व चार्टेड एकाउंटेंट (शुभम के शैली ट्रेडर्स का लेखा-जोखा रखने वाले) विष्णु अग्रवाल के अन्पूर्णा एंक्लेव अपार्टमेंट में एक साथ घुसे। रात आठ बजे तक अधिकारियों की जांच जारी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, विष्णु अग्रवाल से पूछताछ एवं जांच सिर्फ चार्टेड एकाउंटेंट होने के कारण ही की जा रही है। जांच में कोई बाधा न पहुंचने पाए, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स साथ लेकर पहुंची थी। जांच के दौरान मीडियाकर्मियों, जनसामान्य की एंट्री पर रोक रही।

यह बात जरूर पता चली कि ईडी की टीम शुभम, दिवेश के घर का कोना-कोना चेक किए। पड़ताल के दौरान चावल की बोरी और किचन में राशन के डिब्बे तक खंगाले। पेड़ पौधे और गमले को सरसरी निगाहों से देखते रहे।