Varanasi Cyber Fraud: पहले गिरोह में रहकर सीखा फिर खुद टीम बनाकर करने लगे साइबर ठगी, पूरा सच जानकर पुलिस अधिकारी भी हैरान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। फर्जी काल सेंटर के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग के बहाने लोगों के साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना समेत नौ साइबर ठगों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए ठग पहले सिगरा में साइबर ठगों द्वारा संचालित फर्जी काल सेंटर में काम करते थे। पुलिस ने वहां छापा मारकर संचालकों को गिरफ्तार किया तो इन ठगों ने खुद अपना गिरोह बनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। पुलिस को उनके पास से पांच लाख रुपये कैश, दो थार के साथ अन्य सामग्री बरामद हुई।

पकड़े गए साइबर ठगों के बारे में एडीसीपी क्राइम नीतू व एसीपी क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि तमिलनाडु के व्यक्ति ने शेयर ट्रेडिंग के बहाने 17 लाख की साइबर ठगी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर की थी। इस मामले की जांच के दौरान जानकारी हुई कि लंका थाना क्षेत्र के गांधीनगर कालोनी में साइबर ठगों का गिरोह फर्जी काल सेंटर संचालित कर रहा जिसके माध्यम से लोगों के साथ ठगी की जा रही है।

पुलिस टीम ने छापेमारी करके तीन फ्लैट से नौ साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरोह को जौनपुर के उर्दू बाजार का निवासी शोमिल मोदनवाल और हुसैनाबाद का अभय मौर्या संचालित करते हैं। इनके गिरोह में पकड़ी का अमित सिंह, बढ़ईटोला का कृष्णा विश्वकर्मा, महमदपुर का अभिषेक तिवारी, सैदअलीपुर का शिवा वैश्य, पतुमपुर का अमन मौर्या, सिपाह का विजय कुमार, शहाबुद्दीनपुर का सुजल चौरसिया हैं।

शोमिल व अभय पूर्व में सिगरा में साइबर ठगों द्वारा संचालित फर्जी काल सेंटर में काम करते थे। यहां उन्होंने शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करना सीखा। बीते साल पुलिस ने सिगरा सेंटर पर छापा मारकर संचालकों को गिरफ्तार कर लिया तो इन दोनों ने अपने ही जिले के परिचिति युवकों के साथ खुद का एक गिरोह बना लिया। इसके जरिए लोगों के साथ ठगी करने लगे। इनके निशाने पर खासतौर पर दक्षिण भारत के लोग थे।



खुद संचालित करते थे डीमैट एकाउंट

साइबर ठग लोगों के साथ ठगी करने के लिए सबसे पहले नामी-गिरामी कंपनियों के नाम पर शेयर ट्रेडिंग का विज्ञापन इंटरनेट मीडिया पर करते थे। इसे वास्तविक मानकर अपनी रुचि दिखाने वालों की व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर के उन्हें वाट्सएप ग्रुप में जोड़ते थे जिनमें सौ से डेढ़ सौ लोग होते थे।

उन्हें शेयर ट्रेडिंग के जरिए बड़ा लाभ दिलाने का सब्जबाग दिखाते थे जो उनके झांसे में फंसता था उनके डीमैट एकाउंट का कोड हासिल कर खुद संचालित करते थे। उसमें उपलब्ध रुपये को म्यूल एकाउंट में ट्रांसफर करके ठगी करते थे। जिसके रुपये ट्रांसफर नहीं करते उसे बाजार में निवेश करके ब्रोकरेज कमीशन लेते थे।