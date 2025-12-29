Language
    वाराणसी में अधि‍कतम पारा नौ ड‍िग्री तक ग‍िरा, गलन ने खूब कंपाया, जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:26 AM (IST)

    वाराणसी और पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा सामान्य से नौ डिग्री नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार, पूरे सप्ताह गलन से राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ ...और पढ़ें

    वाराणसी में अध‍िकतम पारे में नौ ड‍िग्री से भी अध‍ि‍क की कमी दर्ज की गई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गलन का रुख बना हुआ है। पारा सामान्‍य से नौ ड‍िग्री से भी अध‍िक कम होने की वजह से गलन का रुख लगातार बना हुआ है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्‍ताह गलन से राहत नहीं म‍िलेगी। माना जा रहा है क‍ि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और गलन का असर मैदानी क्षेत्रों में पछुआ हवाओं के जोर के साथ पहुंचने की वजह से मौसम का रुख लगातार गलन की ओर बना हुआ है। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभाव‍ित है। 

    सोमवार को मौसम का रुख तल्‍ख रहा और सुबह होने के साथ ही कोहरा और गलन का रुख बन गया। द‍िन चढ़ा तो कुछ राहत म‍िली लेकि‍न दोपहर 12 बजे तक धूप नहीं न‍िकल सकी। आसमान पूरी तरह से कोहरे की कैद में रहा और गलन की वजह से लोग कांपते रहे। सड़कों के क‍िनारे जले अलाव पर लोगों ने हाथ सेंक कर खुद को राहत देने की कोश‍िश की तो द‍िन में चली पछुआ ठंडी हवाओं ने लोगों को दुश्‍वार‍ियां भी दीं। स्‍कूलों में अवकाश घोष‍ित होने की वजह से स्‍कूलों में बंदी रही लेक‍िन कर्मचारी स्‍कूलों में हाज‍िरी लगाने पहुंचे। 

    बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 13.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 9.2 ड‍िग्री कम रहा तो दूसरी ओर न्‍यूनतम तापमान 11.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.4 ड‍िग्री अध‍िक रहा। इस दौरान न्‍यूनतम और अध‍िकतम आर्द्रता 84 फीसद बनी रही। मौसम व‍िभाग ने 29 द‍िसंबर के ल‍िए गलन और कोहरे का अनुमान जताया था। वहीं पहाड़ों का असर मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने की वजह से लगातर गलन का असर भी बना हुआ है। माना जा रहा है क‍ि सप्‍ताह भर बाद भी मौसम का रुख और तल्‍ख हो सकता है। 