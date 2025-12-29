जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गलन का रुख बना हुआ है। पारा सामान्‍य से नौ ड‍िग्री से भी अध‍िक कम होने की वजह से गलन का रुख लगातार बना हुआ है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्‍ताह गलन से राहत नहीं म‍िलेगी। माना जा रहा है क‍ि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और गलन का असर मैदानी क्षेत्रों में पछुआ हवाओं के जोर के साथ पहुंचने की वजह से मौसम का रुख लगातार गलन की ओर बना हुआ है। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभाव‍ित है।

सोमवार को मौसम का रुख तल्‍ख रहा और सुबह होने के साथ ही कोहरा और गलन का रुख बन गया। द‍िन चढ़ा तो कुछ राहत म‍िली लेकि‍न दोपहर 12 बजे तक धूप नहीं न‍िकल सकी। आसमान पूरी तरह से कोहरे की कैद में रहा और गलन की वजह से लोग कांपते रहे। सड़कों के क‍िनारे जले अलाव पर लोगों ने हाथ सेंक कर खुद को राहत देने की कोश‍िश की तो द‍िन में चली पछुआ ठंडी हवाओं ने लोगों को दुश्‍वार‍ियां भी दीं। स्‍कूलों में अवकाश घोष‍ित होने की वजह से स्‍कूलों में बंदी रही लेक‍िन कर्मचारी स्‍कूलों में हाज‍िरी लगाने पहुंचे।