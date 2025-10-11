Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में चालक को झपकी आते ही ट्रक में घुसी कार, वृद्ध की दर्दनाक मौत और पांच घायल

    By Rakesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    वाराणसी में एक सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक कार चालक को झपकी आ गई और उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चालक को झपकी लेने से ट्रक में कार घुसने से वृद्ध की मौत।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बेलवा बाबा बाजार में तेज रफ्तार वैगन-आर कार बालू लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। चालक को आई झपकी के कारण हुए जबरदस्त हादसे में कार सवार एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत पांच घायल हो गए। घायलों को पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से सभी को बीएचयू रेफर कर दिया गया। लालपुर पांडेयपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेतिया (बिहार) के शब्या चरगहां, जिला चंपारण निवासी 65 वर्षीय किशोर चौबे परिवार की महिलाओं, बच्चों संग कार से वाराणसी दर्शन-पूजन के लिए वाराणसी आ रहे थे। शुक्रवार तड़के साढ़े पांच बजे बेलवा बाबा स्थित संजना स्टील और सीमेंट की दुकान के सामने बालू लदा ट्रक खड़ा था।

    वैगन-आर कार की तेज रफ्तार के कारण चालक को झपकी आते ही स्टेयरिंग से नियंत्रण छूटा तो कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। हादसे में वृद्ध किशोर चौबे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 62 वर्षीय नीलू चौबे, 39 वर्षीय अमित कुमार, 36 वर्षीय सौम्या, नौ साल की सारिका व पांच वर्ष की अनामिका घायल हो गई।

    तेज आवाज के साथ हुए हादसे के बाद राहगीर, दुकानदार भागकर मौके पर पहुंचे तो हालात देख सन्न रह गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि दुर्घटनाग्रस्त हुई कार चोलापुर में किसी को टक्कर मारकर भाग रही थी, लेकिन पुलिस ने ऐसी घटना की पुष्टि नहीं की है।