वाराणसी में चालक को झपकी आते ही ट्रक में घुसी कार, वृद्ध की दर्दनाक मौत और पांच घायल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बेलवा बाबा बाजार में तेज रफ्तार वैगन-आर कार बालू लदे ट्रक में पीछे से जा घुसी। चालक को आई झपकी के कारण हुए जबरदस्त हादसे में कार सवार एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत पांच घायल हो गए। घायलों को पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से सभी को बीएचयू रेफर कर दिया गया। लालपुर पांडेयपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गई थी।

बेतिया (बिहार) के शब्या चरगहां, जिला चंपारण निवासी 65 वर्षीय किशोर चौबे परिवार की महिलाओं, बच्चों संग कार से वाराणसी दर्शन-पूजन के लिए वाराणसी आ रहे थे। शुक्रवार तड़के साढ़े पांच बजे बेलवा बाबा स्थित संजना स्टील और सीमेंट की दुकान के सामने बालू लदा ट्रक खड़ा था।

वैगन-आर कार की तेज रफ्तार के कारण चालक को झपकी आते ही स्टेयरिंग से नियंत्रण छूटा तो कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। हादसे में वृद्ध किशोर चौबे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 62 वर्षीय नीलू चौबे, 39 वर्षीय अमित कुमार, 36 वर्षीय सौम्या, नौ साल की सारिका व पांच वर्ष की अनामिका घायल हो गई।