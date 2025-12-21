बनारस में VDA से बिना ले-आउट पास कालोनी में नहीं खरीदे प्लाट, थोड़ी सी लापहरवाही पड़ेगी भारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों से अलर्ट रहने और वहां जमीन नहीं खरीदने को लेकर शनिवार को वीडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता दो वाहनों को रवाना किया। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरो ने हरी झंडी दिखाकर दोनों जागरूकता वाहनों को रवाना किया। जागरूकता वैन पर वीडीए की ओर से चलाई जा रही योजना और अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों से सजग रहने की अपील की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक मकान हो। मकान बनाने को लेकर लोग जमीन खरीदते हैं लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि कालोनी का वीडीए से ले-आउट पास नहीं है। विभागीय कार्रवाई होने पर वे हैरान हो जाते हैं और उनको आर्थिक नुकसान होता है।

ऐसे में वीडीए की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जमीन खरीदने से पहले वीडीए से मालूम कर रहे हैं लेकिन कालोनी का ले-आउट पास है या नहीं। इस अवसर पर वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा, अपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार आदि लोग मौजूद थे।