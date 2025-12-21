Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बनारस में VDA से बिना ले-आउट पास कालोनी में नहीं खरीदे प्लाट, थोड़ी सी लापहरवाही पड़ेगी भारी

    By Jayprakash Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को बिना ले-आउट पास वाली कॉलोनियों में जमीन खरीदने से बचने की सला ...और पढ़ें

    Hero Image

    वाराणसी विकास प्राधिकरण। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों से अलर्ट रहने और वहां जमीन नहीं खरीदने को लेकर शनिवार को वीडीए ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता दो वाहनों को रवाना किया। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरो ने हरी झंडी दिखाकर दोनों जागरूकता वाहनों को रवाना किया। जागरूकता वैन पर वीडीए की ओर से चलाई जा रही योजना और अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों से सजग रहने की अपील की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक मकान हो। मकान बनाने को लेकर लोग जमीन खरीदते हैं लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि कालोनी का वीडीए से ले-आउट पास नहीं है। विभागीय कार्रवाई होने पर वे हैरान हो जाते हैं और उनको आर्थिक नुकसान होता है।

    ऐसे में वीडीए की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जमीन खरीदने से पहले वीडीए से मालूम कर रहे हैं लेकिन कालोनी का ले-आउट पास है या नहीं। इस अवसर पर वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा, अपर सचिव गुड़ाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार आदि लोग मौजूद थे।

    यह भी पढ़ें- PHOTOS: अमेरिकी युगल ने गौरी केदारेश्वर मंदिर में रचाया विवाह, भारतीय संस्कारों से थे प्रभावित

    वीडीए ने बुलडोजर से तोड़ी अवैध प्लाटिंग
    वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर शनिवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के सरसवा में रजनीश सिंह दो बीघा, चोलापुर में सन्नी सिंह दो बीघा और चौका, भुसौला लक्ष्मी वस्त्रालय के पास वाली गली में प्रमोद पाल करीब एक बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे।

    जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के मुनारी बोधिसत्व स्नाकोत्तर महाविद्यालय के पास अरविंद सिंह चार बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। सभी बाउंड्री को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।