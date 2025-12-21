PHOTOS: अमेरिकी युगल ने गौरी केदारेश्वर मंदिर में रचाया विवाह, भारतीय संस्कारों से थे प्रभावित

उज्जवल गुप्ता, वाराणसी। धर्म की राजधानी काशी अब मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी देश-विदेश के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक दर्शन में लिपटे रीति-रिवाजों का आकर्षण विदेशीजन को भी सम्मोहित करता रहा है। भारतीय संस्कारों से प्रभावित विदेशीजन भी सनातन की परंपराओं ढलने को उद्यत रहते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यही चाह अमेरिका के लास एंजिल्स के निवासी जेसन मात्जनर और उनकी पत्नी लारेन कोजाक को यहां खींच लाई। यह युगल भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि काशी आकर फिर से हिंदू सनातन पद्धति से वेदमंत्रों के उच्चारण के बीच अपना विवाह रचाने से रोक न सका। विदेशी युगल के सात जन्मों के बंधन वाले हिंदू पद्धति के परिणयोत्सव का साक्षी बना शनिवार को गौरी केदारेश्वर मंदिर।

लॉरेन के हाथ बना नटराजन का टैटू। जागरण यहां मंदिर के पुजारी ने जेसन और कोजाक का विवाह संपन्न कराया। जेसन ने बताया कि बचपन में वे अपने माता पिता के साथ भारत आए थे तब से ही उनकी रुचि सनातन परंपआओं, दर्शन और अध्यात्म में बढ़ती गई। अमेरिका में उनके पड़ोसी भी भारतीय मूल के थे जिनसे उहोंने सनातन परंपरा के बारे में और अधिक जाना।