    PHOTOS: अमेरिकी युगल ने गौरी केदारेश्वर मंदिर में रचाया विवाह, भारतीय संस्कारों से थे प्रभावित

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    एक अमेरिकी जोड़े ने वाराणसी के गौरी केदारेश्वर मंदिर में भारतीय परंपरा के अनुसार शादी की। भारतीय संस्कारों से प्रभावित होकर, इस जोड़े ने हिंदू रीति-रि ...और पढ़ें

    Hero Image

    गौरी केदारेश्वर मंदिर में एक दूसरे को वर माला पहना कर शादी करने के बाद भावुक हुईं अमेरिका से आईं लॉरेन व साथ में पति जेसन। जागरण

    उज्जवल गुप्ता, वाराणसी। धर्म की राजधानी काशी अब मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी देश-विदेश के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक दर्शन में लिपटे रीति-रिवाजों का आकर्षण विदेशीजन को भी सम्मोहित करता रहा है। भारतीय संस्कारों से प्रभावित विदेशीजन भी सनातन की परंपराओं ढलने को उद्यत रहते हैं।

    यही चाह अमेरिका के लास एंजिल्स के निवासी जेसन मात्जनर और उनकी पत्नी लारेन कोजाक को यहां खींच लाई। यह युगल भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि काशी आकर फिर से हिंदू सनातन पद्धति से वेदमंत्रों के उच्चारण के बीच अपना विवाह रचाने से रोक न सका। विदेशी युगल के सात जन्मों के बंधन वाले हिंदू पद्धति के परिणयोत्सव का साक्षी बना शनिवार को गौरी केदारेश्वर मंदिर।

    20VNC_M_87_20122025_516

    लॉरेन के हाथ बना नटराजन का टैटू। जागरण

     

    यहां मंदिर के पुजारी ने जेसन और कोजाक का विवाह संपन्न कराया। जेसन ने बताया कि बचपन में वे अपने माता पिता के साथ भारत आए थे तब से ही उनकी रुचि सनातन परंपआओं, दर्शन और अध्यात्म में बढ़ती गई। अमेरिका में उनके पड़ोसी भी भारतीय मूल के थे जिनसे उहोंने सनातन परंपरा के बारे में और अधिक जाना।

    20VNC_M_86_20122025_516

    जेसन के हाथ बना नटराजन का टैटू। जागरण

     

    जेसन बताते हैं कि वे चौथी बार भारत और दूसरी बार काशी आए हैं और यहां पर इतना बदलाव देखकर काफी प्रफुल्लित हैं। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति एक रहस्य की तरह है जिसमें वे जितना डूबेंगे उतना ही जानकारी मिलती जाएगी। उनकी पत्नी लारेन पहली बार भारत आई हैं।

    20VNC_M_36_20122025_516

    गौरी केदारेश्वर मंदिर में शादी से पहले रुद्राभिषेक करते अमेरिका से आए जेसन दाएं और लॉरेन बाएं। जागरण

     

    उन्होंने यहां के लोगों का सौहार्द बहुत पसंद आया। जेसन पेशे से गिटारिस्ट हैं वहीं लारेन मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। दोनों की ही सनातन धर्म में बहुत रुचि है। जेसन गणेशजी के भक्त हैं, वहीं लारेन के आराध्य भगवान शिव हैं। लारेन ने अपने हाथ पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप का टैटू भी बनवा रखा है। काशी में विवाह के बाद दंपती ने रुद्राभिषेक भी किया। अब ये आगरा जाएंगे, फिर वहां से दिल्ली होते हुए अमेरिका चले जाएंगे।