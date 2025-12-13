एएसडी में शामिल 5.94 लाख वोटरों का होगा सत्यापन, त्रुटि पर रोल बैक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी विधानसभा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण जारी है। एक बार फिर आयोग ने 15 दिन का समय बढ़ाकर मतदाता व प्रशासनिक मशीनरी को राहत दी है। मतदाता अगर अब तक फार्म नहीं भरे हैं तो वह बीएलओ को ढूंढकर फार्म भर सकते हैं।

दूसरी तरफ त्रुटिवश किसी मतदाता का नाम अगर अनुपस्थित (अब्सेंट-ए), दूसरे स्थान पर स्थानांतरित (शिफ्टेड-एस), मृतक (डेथ-डी) यानी एएसडी सूची में शामिल है तो बीएलओ इसका सत्यापन कर ठीक कर सकते हैं। ऐेसे मतदाताओं को रोल बैक यानी गणना प्रपत्र देकर भरवाया जा सकता है। जिले में एएसडी और डुप्लीकेट वोटरों की संख्या लगभग पांच लाख 94 हजार 169 है।

जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शुक्रवार को कंपोजिट विद्यालय मल्टीस्टोरी, शिवपुर (कांशीराम आवास इन्द्रपुर) का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बूथवार एएसडी श्रेणी के शामिल मतदाताओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। बीएलओ से कहा कि आपके द्वारा बूथवार गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग कराते हुए जिन मतदाताओं द्वारा अब तक अपने गणना प्रपत्र वापस जमा नही किए गए हैं या ऐसे मतदाता जो अनुपस्थित थे। दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए हैं या मृत्यु हो गई है या दोहरी प्रविष्ठि है, ऐसे लोगो के गणना प्रपत्र एएसडी (अनुपस्थित एवं शिफ्टेड तथा मृत्यु) डाला गया है उन सभी के घर जाकर पुनः सत्यापन कर लिया जाए। साथ ही स्थानीय एएसडी में शामिल वोटरों के बारे में परिवार या किसी पड़ोसी व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य करवा लें।