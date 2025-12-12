Language
    गोरखपुर में SIR का लक्ष्य पूरा, कुल 6.47 लाख वोटरों के कटेंगे नाम

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:14 AM (IST)

    गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 6.47 लाख वोटरों के नाम काटे जाएंगे, जिनमें अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक व डुप्लीकेट वोटर शामिल ह ...और पढ़ें

    चिल्लूपार में सर्वाधिक 87 हजार, खजनी में 85 हजार और बांसगांव में 84 हजार नाम कटेंगे। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआइआर अभियान का लक्ष्य गुरुवार को पूरा कर लिया गया। मतदाता सूची के इस व्यापक पुनरीक्षण अभियान में बड़ी संख्या में एएसडी (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक व डुप्लीकेट) वोटरों के नाम भी चिह्नित हुए हैं। जिले की मतदाता सूची में 36 लाख वोटरों के नाम दर्ज हैं। इनमें से कुल 17.60 प्रतिशत, यानी 6 लाख 47 हजार 759 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। औसतन प्रत्येक बूथ से 160 नाम हटाए जाने प्रस्तावित हैं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनीत सिंह के अनुसार चिल्लूपार, खजनी और बांसगांव में सबसे अधिक मतदाता हटाए जाएंगे। हालांकि, प्रदेश में एसआइआर अभियान की समय सीमा 15 दिन और बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है। इस दौरान एएसडी वोटरों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा। विशेषकर उन बूथों पर जहां एएसडी वोटरों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है।

    संबंधित बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे एक-एक वोटर की सही जानकारी का सत्यापन करें। इसे लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भी मंगलवार की देर शाम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए थे। साथ ही सभी बूथों पर तैनात बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे एएसडी वोटरों की सूची राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैनात बीएलए को भी सौंप दें ताकि वे भी सत्यापन कर सकें। जहां बीएलए नहीं तैनात हैं, वहां राजनीतिक दलों के संबंधित पदाधिकारियों को सूची दी जाएगी।

    गणना प्रपत्र में गलत जानकारी दर्ज की तो सुधार सकते
    गोरखपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह ने बताया कि यदि गणना प्रपत्र में गलत या अधूरी जानकारी दर्ज की है तो संबंधित मतदाता, अपने बीएलओ से मिलकर उसे दुरुस्त करा सकते हैं। अभियान के साथ ही मतदाता सूची भी सटीक और पारदर्शी बने इसलिए निर्वाचन आयोग ने इस बार बीएलओ को 'एडिट' की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। गणना प्रपत्र की फीडिंग के बाद भी बीएलओ संबंधित जानकारी को दुरुस्त कर सकता है।

    वोटर बनने को कर सकते हैं आवेदन, अभियान बाद जुड़ेगा नाम
    गोरखपुर। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं समेत जिले में रहने वाले वे सभी लोग मतदाता बन सकते हैं जो अभी तक किन्हीं वजहों से मतदाता नहीं बन सके हैं।

    यद्यपि, एसआइआर अभियान समाप्त होने के बाद ही उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे। वोटर बनने के लिए जरूरी फार्म छह नहीं मिलने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि बीएलओ को और फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि अब तक 20 हजार लोगों ने आनलाइन आवेदन किया है। आवेदन पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। एसआइआर अभियान खत्म होते ही सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे।

    हाईलाइटर-

    • 6,47,759 वोटर एएसडी श्रेणी में, कटेंगे नाम
    • 1,32,005 वोटर मर चुके
    • 3,11,669 शिफ्टेड वोटर
    • 1,21,207, अनुपस्थित या नहीं मिलने वाले वोटर
    • 73, 607 डुप्लीकेट वोटर
    • 9,274 अन्य वोटर
    • 4047 बूथ हैं जिले में
    • 160 नाम औसतन प्रत्येक बूथ से काटे जाएंगे

    जिले में एसआइआर अभियान का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। अब एएसडी वोटरों का फिर से सत्यापन कराया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र वोटर का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहने पाए। राजनीतिक दलों की ओर से तैनात बीएलए को भी एएसडी वोटरों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। उनसे अपील की जा रही है कि वे भी अपने स्तर से सत्यापन कर लें। इस दौरान यदि कोई गणना प्रपत्र में अधूरी या गलत जानकारी दर्ज कर दिया है तो वह भी बीएलओ से संपर्क कर इसे दुरुस्त करा सकता है।

    -दीपक मीणा, जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी