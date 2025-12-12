SIR In UP: गोरखपुर के झुग्गी-झोपड़ी में पहुंची पुलिस, सत्यापन में असम के मिल रहे अनजान चेहरे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में झुग्गी-झोपड़ी डालकर रह रहे अनजान चेहरों का पुलिस ने सत्यापन शुरु कर दिया। गुरुवार को राजघाट थाने की पुलिस अपने क्षेत्र में हार्बर्ट बंधे के किनारे रहने वालों की जांच की। उनके पास मिले आधार कार्ड असम के बरपेटा जनपद के मिले। जिसे पुलिस ने जमा करा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लंबे समय से यहां पर रहने वाले टूटी-फुटी हिंदी बोल रहे है। मूलकाम उनका कबाड़ बिनना ही है। अब पुलिस सत्यापन बाद उनकी सूची तैयार कर उनके गृह जनपद भेजेगी। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही इन अनजान चेहरो की असल पहचान होगी। तब तक के लिए संदिग्ध मान पुलिस उनकी निगरानी करती रहेगी।

जागरण ने समाचारीय अभियान के तहत शहर में अलग-अलग जगहों पर बसी झुग्गी-झोपड़ी पर खबर प्रकाशित की थी। जिसमें बताया था कि इन झुग्गियों में रहने वालों की बोली भाषा से रोहिंग्या होने की आशंका। इस तरह के लोगों की संख्या जिले में 10 हजार से अधिक है। जो स्थानीय लोगों की मदद से यहां पर उनकी जमीनों में झुग्गी-झोपड़ी डालकर रह रहे है। जिसमें से कुछ कबाड़ बिन रहे है तो कुछ सरकारी संस्थाओं ने ठीकेदारी प्रथा के तहत हो रहे कार्य में भी घुसे है।