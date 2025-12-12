Language
    SIR In UP: गोरखपुर के झुग्गी-झोपड़ी में पहुंची पुलिस, सत्यापन में असम के मिल रहे अनजान चेहरे

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:25 AM (IST)

    गोरखपुर में पुलिस ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले अनजान चेहरों का सत्यापन शुरू कर दिया है। राजघाट थाने की पुलिस ने हार्बर्ट बंधे के किनारे रहने वालों क ...और पढ़ें

    झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का सत्यापन करती राजघाट थाने की पुलिस। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में झुग्गी-झोपड़ी डालकर रह रहे अनजान चेहरों का पुलिस ने सत्यापन शुरु कर दिया। गुरुवार को राजघाट थाने की पुलिस अपने क्षेत्र में हार्बर्ट बंधे के किनारे रहने वालों की जांच की। उनके पास मिले आधार कार्ड असम के बरपेटा जनपद के मिले। जिसे पुलिस ने जमा करा लिया।

    लंबे समय से यहां पर रहने वाले टूटी-फुटी हिंदी बोल रहे है। मूलकाम उनका कबाड़ बिनना ही है। अब पुलिस सत्यापन बाद उनकी सूची तैयार कर उनके गृह जनपद भेजेगी। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही इन अनजान चेहरो की असल पहचान होगी। तब तक के लिए संदिग्ध मान पुलिस उनकी निगरानी करती रहेगी।

    जागरण ने समाचारीय अभियान के तहत शहर में अलग-अलग जगहों पर बसी झुग्गी-झोपड़ी पर खबर प्रकाशित की थी। जिसमें बताया था कि इन झुग्गियों में रहने वालों की बोली भाषा से रोहिंग्या होने की आशंका। इस तरह के लोगों की संख्या जिले में 10 हजार से अधिक है। जो स्थानीय लोगों की मदद से यहां पर उनकी जमीनों में झुग्गी-झोपड़ी डालकर रह रहे है। जिसमें से कुछ कबाड़ बिन रहे है तो कुछ सरकारी संस्थाओं ने ठीकेदारी प्रथा के तहत हो रहे कार्य में भी घुसे है।

    झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का सत्यापन करती राजघाट थाने की पुलिस।

     

    वहीं जिन लोगों ने अनजान चेहरों को ठहरने की व्यावस्था की है वह हर महीने में एक से चार हजार रुपये किराया ले रहे है। इसके बदले उन्हें बिजली समेत अन्य सुविधाए दे रहे है। झुग्गी-झोपड़ी के अलावा महानगर के अलग-अलग चौराहों पर भी संदिग्ध अनजान चेहरे घूम रहे है। इन खबरों का संज्ञान लेने के बाद एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने सभी थानेदारों को अनजान चेहरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद राजघाट थाना प्रभारी सदानंद सिन्हा थाने के पुलिसकर्मियों के साथ हार्बर्ट बंधे पर बनी अस्थायी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले 25 परिवार की वृहद जांच की।

    एसपी सिटी ने बताया कि बाहर से आए लोगों का सत्यापन हो रहा है। सभी के आधार समेत अन्य पहचान पत्र जमा कराए जा रहे है। उनके गृह जनपद से पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।