SIR अभियान में दब गई परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियां, अब विभाग खुद करेगा निस्तारण
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के चलते बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर आई आपत्तियां निस्तारित नहीं हो सकीं। विभाग अब अपने हिसाब से इसका निस्तारण करेगा। इस बार ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के चलते बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर आई आपत्तियां निस्तारित नहीं हो सकीं। अब विभाग अपने हिसाब से इसे देखेगा। इससे माध्यमिक शिक्षा परिषद के परीक्षा केंद्रों में फेरबदल की गुंजाइश कम है।
जिले में इस बार हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में पंजीकृत 74158 विद्यार्थियों के लिए 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54 सहायता प्राप्त और 53 वित्तविहीन और 10 राजकीय विद्यालय शामिल है। इन केंद्रों पर कुल 401 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जानी है। जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां अध्यनरत बालिकाओं को स्वकेंद्र की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा केंद्र नहीं बनाए गए 284 विद्यालयों के बालक- बालिकाओं के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर जो सूची जारी हुई थी, उसमें विद्यालयों की ओर से 95 आपत्तियां विभाग को प्राप्त हुई थी। इसमें केंद्रों की मानक से अधिक दूरी, अधिक छात्र संख्या का आवंटन प्रमुख रूप से शामिल रहा। जिला स्तरीय समिति को इन आपत्तियों को सुनवाई करनी थी।
बताया जा रहा है कि एसआइआर कार्य पूरा कराने में लगे जिला स्तरीय समिति में शामिल प्रशासनिक अफसर आपत्तियों की सुनवाई में ज्यादा समय नहीं दे सकें। आपत्तियों के निस्तारण की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों के कंधों पर ही डाल दी गई। 11 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि तय थी। गुरुवार को विभाग निस्तारण प्रक्रिया पूरी करने में जुटा रहा। बताया जा रहा है कि मानक से अधिक दूरी के मामले में की गई आपत्तियां निराधार बताई गई हैं।
विद्यालय से ज्यादातर केंद्रों की दूरी मानक से अधिक नहीं है। इसलिए इस पर विचार करना उचित नहीं समझा जा रहा है। जबकि छात्र संख्या आवंटन अधिक होने की आपत्तियों पर जिला समिति की ओर सुझाव तैयार किए गए हैं। लगभग एक दर्जन केंद्रों पर छात्र संख्या आवंटन कम करने की रिपोर्ट परिषद को भेजने की तैयारी की जा रही है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर आवंटित छात्र संख्या में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।
इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह का कहना है कि जिला स्तरीय समिति की संस्तुति पर आपत्तियों का निस्तारण कराया जा रहा है। अधिक दूरी वाली आपत्तियों की जांच में अधिकांश मामले गलत पाए गए हैं। कुछ केंद्रों पर छात्र संख्या आवंटन ज्यादा मिला है। जिसमें संशोधन की गुंजाइश बनी हुई है।
