    वाराणसी में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 40 चौराहों पर लगे 80 दारोगा, अधिकारी कर रहे निरीक्षण

    By Rakesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    वाराणसी शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शहर के 40 चौराहों पर 80 दारोगा तैनात किए गए हैं जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी भी मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे खुद ही अतिक्रमण हटा लें।

    अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 40 चौराहों पर लगे 80 दारोगा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने रविवार को अपराध समीक्षा बैठक व सुगम यातायात के लिए मीटिंग की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक दबाव वाले 40 चौराहों के सौ मीटर सराउंडिंग एरिया में जाम पर अंकुश के लिए दो-दो दारोगाओं की ड्यूटी लगी है, जिनके कार्यों की मानीटरिंग के लिए अधिकारी निकलें।

    पुलिस कमिश्नर खुद दुर्गाकुंड से संत रविदास गेट तक पैदल भ्रमण कर व्यवस्था देखे। अपराध पर अंकुश के लिए विवेचनाओं के तेज निस्तारण व ई-साक्ष्य एप में 100 फीसद लिंकिंग को सुनिश्चित किया जाए।

    पुलिस कमिश्नर रविवार देर रात कमिश्नरेट क्षेत्र में अपराध पर अंकुश व सुगम यातायात के लिए कैंप कार्यालय पर दो अलग-अलग बैठकें की। अपराध समीक्षा में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था, विवेचनाओं के निस्तारण, साइबर अपराध नियंत्रण तथा मिशन शक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

    निर्देश दिए कि टूरिस्ट बसें सड़कों पर पार्क न हों, नो-एंट्री क्षेत्रों में मालवाहक वाहन न जाएं, मुख्य चौराहों से अतिक्रमण हटाया जाए तथा हूटर, लाल बत्ती, काली फिल्म व जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारी प्रतिदिन दो प्रमुख चौराहों का निरीक्षण करें।

    महिला अधिकारी स्कूल-कालेजों में जाएं और छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दें। निर्देश दिए कि महिला सुरक्षा हाटस्पाट स्थलों पर सीसीटीवी लगवाने का प्रयास करें। उधर ट्रैफिक की मीटिंग में सुगम यातायात व्यवस्था के लिए “अतिक्रमण हटाओ अभियान” की समीक्षा की।

    बैठक से निकले तो दुर्गाकुंड से रविदास गेट तक पैदल गश्त कर यातायात की स्थिति का निरीक्षण किए। वन-वे रूट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सिगरा थाना क्षेत्र व संपूर्णानंद स्टेडियम के पास सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों एवं दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया।

    डीआइजी शिवहरी मीणा, डीआइजी राजेश कुमार सिंह, डीसीपी गौरव बंसवाल, प्रमोद कुमार, आकाश पटेल आदि अधिकारी व थानेदार मौजूद रहे।