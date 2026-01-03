वाराणसी सहित पूर्वांचल में बरस पड़ा कोहरा, भीगी सुबह में घुली गलन, आठ जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट
वाराणसी और पूर्वांचल में नए साल की शुरुआत घने कोहरे और गलन के साथ हुई। शनिवार सुबह से ही कोहरे की चादर छाई रही, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख नए साल में काफी तल्ख इस लिहाज से रहा कि शनिवार को सुबह मानो कोहरा बरस पड़ा। सुबह तीन बजे के बाद कोहरे और कुहासे के बीच कोहरे की बूंदें धरती पर उमड़ने लगीं। गलन का असर शुरू हुआ तो वातावरण में कोहरा भी उजाला होते ही प्रभावी नजर आया। वातावरण में सिहरन का प्रकोप बढ़ा तो मौसम तल्ख नजर आने लगा। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही वातावरण में ठंड का प्रकोप नजर आया।
मौसम का रुख गलन और कुहासा से भरा रहा तो बरसता कोहरा भी वाहनों की गति को सुस्त कर दिया। सुबह से ही सड़कों पर वाहन फॉग लाइट जलाकर गुजरे। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही गलन का प्रभाव रहा और वातावरण में ठंड का असर इतना रहा कि जिसे जहां अलाव दिखा वहां हाथ सेंककर खुद को राहत देने की कोशिश की। हालांकि सुबह नौ बजे तक कोहरे का प्रकोप अधिक रहा। नौ बजे के बाद कोहरे का प्रकोप कुछ कम हुआ तो भी आसमान साफ नहीं हो सका और दोपहर 12 बजे तक सूर्य के दर्शन नहीं हो सके।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 20.7°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 11.8°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं आर्द्रता न्यूनतम 86% और अधिकतम 95% दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार ही वातावरण का रुख नए साल में बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अब नए साल पर आठ जनवरी तक घने कोहरे के प्रकोप का अंदेशा जताते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं सुबह से हवाएं भी कंपाने वाली चलती रहीं।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूर्वांचल सहित मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने लगा है। मौसम का रुख पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर की वजह से पहुंचने लगी हैं। इससे मैदानी क्षेत्र गलन और कोहरे की चपेट में नए साल में आने लगा है। माना जा रहा है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव और बढ़ा तो मैदानी क्षेत्रों में गलन के साथ ही पाला भी पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस लिहाज से आठ जनवरी तक का अलर्ट जारी कर ठंड के असर के बारे में जानकारी साझा की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।