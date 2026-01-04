Language
    एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे यात्री के बैग से मैगजीन और कारतूस बरामद

    By Naushad khanEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:16 PM (IST)

    रक्षा जांच के दौरान उनके बैग से एक मैगजीन और छह कारतूस बरामद हुए हैं। - फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर में रविवार को मीरजापुर निवासी भुवनेश्वर नाथ तिवारी एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे। सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग से एक मैगजीन और छह कारतूस बरामद हुए हैं।

    इस घटना ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को रोक लिया और उसके सामान की गहन जांच की। बरामद किए गए कारतूसों की प्रकृति और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    यात्री की यात्रा को रद्द कर दी गई है और फूलपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि भुवनेश्वर नाथ तिवारी से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके पास कारतूस कैसे पहुंचे। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि यात्री ने सुरक्षा जांच के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखाई थी।

    एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान इस प्रकार की घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और सजगता की आवश्यकता होती है। इस घटना ने यात्रियों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं।

    सुरक्षा अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अपने सामान की जांच करें और किसी भी संदिग्ध वस्तु को अपने साथ न ले जाएं। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बीते द‍िनों भी इसी प्रकार की घटना सामने आ चुकी है। 