वाराणसी के लंका और भेलूपुर में मॉल-अस्पताल समेत 27 पर मुकदमा, सामने आई ये वजह
वाराणसी में सुगम यातायात के लिए लंका व भेलूपुर क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। पुलिस ने हास्पिटल, माल, शोरूम व दवा कारोबारियों के खिलाफ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सुगम यातायात के लिए गुरुवार को लंका व भेलूपुर क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। अबकी पुलिस टीम के निशाने पर हास्पिटल, माल, शोरूम व दवा कारोबारी रहे।
कई बार नोटिस देने के बावजूद चेकिंग में अनदेखी सामने आने पर पुलिस ने 27 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। चेकिंग में एसीपी की मौजदूगी के कारण कोई छोटा-बड़ा नहीं रहा, इसलिए मुकदमे की जद में वीटू माल, मेगाशाप, आशीर्वाद हास्पिटल आदि जद में आए।
दैनिक जागरण शहर में आवागमन की स्थिति की पड़ताल करते हुए अभियान ‘यातायात के रोड़े’ चला रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण व अवैध तरीके से सड़क पर पार्किंग करने वालों पर पुलिस कार्रवाई के मोड में आ गया है।
इस क्रम में एसीपी गौरव कुमार व लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा 50 से ज्यादा पुलिकर्मियों को लेकर शाम चार बजे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए निकले। फोर्स रविदास गेट से मालवीय चौराहा तक गई तो अरोरा साइकिल, वेराइटीज डोसा के सामने अतिक्रमण मिला।
रविदास गेट से संकटमोचन रास्ते पर बढ़े तो बंधन कंपलीट फैमली वियर शाप, आरके बर्तन एवं प्लास्टिक स्टोर एवं अविषा कपड़े की दुकान व सफारी बालाजी लगेज के खिलाफ कार्रवाई की गई। वी 2 माल व मेगाशाप के सामने पार्किंग होने के बावजूद वाहन खड़े मिलने पर केस दर्ज कराया गया।
उधर, भेलूपुर में बाबा बंगाली स्वीट हाउस, अंकुर इंटर प्राइजेज, श्रीराम भंडार, अग्रवाल बुक, कास्मेटिक वर्ल्ड, आशीर्वाद हास्पिटल आदि के खिलाफ कार्रवाई की गई।
उधर दुर्गाकुंड क्षेत्र में सतीश कुमार, वीरेंद्र कुमार, रितेश वर्मानी, आशीष अग्रहरि, गौतम निगम आदि के खिलाफ अतिक्रमण करने के लिए केस दर्ज कराया गया। भेलूपुर में प्रशांत कुमार पांडेय, दुर्गांकुंड में विकास कुमार मिश्रा व लंका में अभिषेक सिंह ने केस दर्ज कराया।
